Jeep Commander: oltre 40 accessori originali per arricchire il SUV a 7 posti

Jeep Commander è dotata di oltre 40 accessori della linea Jeep Authentic Accessories, sviluppati da Mopar in conformità con gli standard di qualità, ingegneria e sicurezza di Stellantis per la personalizzazione del SUV. Completando i pilastri del modello: raffinatezza, comfort, design, tecnologia e prestazioni, questi accessori offrono maggiore versatilità e funzionalità. Possono essere installati su tutte le versioni (flex, diesel e benzina), rafforzando l’offerta premium del SUV, combinando robustezza ed eleganza come nessun altro veicolo della sua categoria.

Jeep Commander è l’unico SUV del suo segmento in Brasile ad avere una gamma di accessori omologati dal marchio stesso

Jeep Commander presenta anche pedane laterali, il gancio traino integrato nel paraurti posteriore, il portapacchi tubolare, i portabici e i tappetini con bordo rialzato, per rafforzare la vocazione del modello all'avventura e all'uso intenso, con una protezione completa dell'abitacolo.

Con un design moderno, versatilità e tanta tecnologia, la Nuova Jeep Commander presenta anche il nuovo battitacco illuminato, il proiettore con il logo Jeep e i terminali di scarico lucidi o neri, oltre all’esclusivo sistema Tilt Down, una funzione che ripiega automaticamente lo specchietto retrovisore destro durante la retromarcia. Sviluppati dagli ingegneri Stellantis, tutti gli articoli Mopar vengono sottoposti a rigorosi test e standard di approvazione, mantenendo l’integrità, la sicurezza, la qualità e la garanzia del veicolo, con un elevato tasso di nazionalizzazione e disponibilità in tutta la rete di concessionari Jeep in Brasile.

Per rendere più semplice la scelta e l’organizzazione degli accessori in base alle esigenze del cliente, Jeep li propone non solo singolarmente, ma anche raccolti in pacchetti tematici che richiamano i valori del marchio. Chi desidera esaltare lo stile può optare per elementi di design, come le estremità lucidate da 4,5″, le finiture verniciate personalizzate o il pratico gradino laterale. Per chi invece punta su prestazioni e capacità, sono disponibili soluzioni come le barre portatutto, il portapacchi tubolare o il gancio traino integrato con portabici. La categoria tecnologia offre dettagli moderni e funzionali, tra cui la soglia illuminata, il proiettore con logo e il caricabatterie wireless a induzione. Infine, chi ricerca comfort e raffinatezza può scegliere accessori come i tappetini con bordo rialzato, il tappetino per il bagagliaio o il sistema di sedili inclinabili, per un’esperienza a bordo ancora più curata e piacevole.