Jeep Avenger si conferma SUV più venduto in Italia in tutto il 2025

Jeep Avenger si conferma anche ad ottobre un modello molto popolare. Il SUV compatto di Jeep infatti si conferma leader del segmento considerando i primi 10 mesi del 2025. Si tratta del SUV più venduto in assoluto nel nostro paese in ambedue i casi. Fino ad oggi nel 2025 la quota di mercato complessiva ottenuta da questa vettura è pari al 5,7 per cento. Inoltre nello stesso periodo il veicolo della casa americana di Stellantis è anche leader del mercato dei B-SUV elettrici con una quota del 18 per cento.

Il successo costante di Jeep Avenger, già SUV e B-SUV BEV più venduto nel 2024, deriva da una gamma completa che incarna perfettamente il concetto di “Freedom of Choice”. Il modello offre infatti diverse soluzioni di mobilità per soddisfare ogni esigenza: la versione 100% elettrica per chi desidera un SUV a zero emissioni, la variante e-Hybrid a 48V con cambio automatico per unire efficienza e piacere di guida, l’opzione benzina con cambio manuale per chi predilige semplicità e convenienza, e infine la versione 4xe con trazione integrale elettrificata per autentiche esperienze off-road. Edizioni speciali, come la nuova Avenger 4xe The North Face Edition, ne valorizzano spirito avventuroso e stile distintivo.

Oltre all’ottimo risultato di Jeep Avenger, sempre a proposito di Jeep segnaliamo anche che ad ottobre è partita la produzione della Nuova Jeep Compass, terza generazione del SUV simbolo del marchio, con oltre 2,5 milioni di unità vendute nel mondo. Realizzata sulla piattaforma STLA Medium, unisce design iconico, tecnologia avanzata e libertà di scelta nelle motorizzazioni, offrendo versioni e-Hybrid da 145 CV, Plug-in Hybrid da 195 CV e 100% elettriche fino a 375 CV con autonomia di 650 km. Pensata per eccellere in città e in fuoristrada, garantisce comfort, sicurezza e prestazioni grazie ai sistemi Selec-Terrain e a un’altezza da terra di oltre 200 mm. Disponibile in allestimento Altitude, parte da 39.900 euro.