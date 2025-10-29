La Jeep Wrangler Rubicon a 2 porte in edizione limitata arriva in Giappone

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata Jeep Wrangler Rubicon (2 porte), un veicolo fuoristrada a grandezza naturale, presso le concessionarie autorizzate Jeep in tutto il Giappone sabato 15 novembre. Saranno disponibili solo 150 unità. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di ¥ 8.540.000 (tasse incluse).

Sabato 15 novembre, la Jeep Wrangler Rubicon a 2 porte sarà disponibile presso le concessionarie Jeep in tutto il Giappone

Jeep Wrangler Rubicon base è stata chiamata Rubicon per il suo design, che simboleggia la sua capacità di attraversare il Rubicon Trail, noto come il passo di montagna più impegnativo al mondo. Fedele al suo nome, vanta le migliori capacità fuoristrada di qualsiasi veicolo Jeep. Viene fornita di serie con equipaggiamenti progettati per affrontare anche i terreni più impegnativi, tra cui il sistema Rock-Trac Full-Time 4×4 e il sistema di disconnessione elettronica della barra stabilizzatrice.

Grazie alla sua carrozzeria robusta e alle sue eccellenti capacità fuoristrada, è ideale per l’uso quotidiano e per le avventure, su strada e fuoristrada, senza compromessi. Questo modello in edizione limitata segue la popolare “Jeep Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition”, lanciata a settembre di quest’anno, e presenta una speciale colorazione verde militare denominata “’41”, un omaggio al 1941, anno di nascita del marchio Jeep.

Inoltre, la carrozzeria compatta, esclusiva del modello a due porte, offre un’eccellente manovrabilità con un raggio di sterzata minimo di 5,3 metri, che la rende facile da gestire anche nelle aree urbane, riflettendo al contempo l’immagine della Willys MB, parte essenziale della storia Jeep. Infine segnaliamo anche che gli acquirenti di questo veicolo in edizione limitata riceveranno un grande contenitore da 75 litri con il logo Jeep.