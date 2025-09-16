Citroën presenta la nuova gamma XTR per Aircross e C3 per il Brasile in un video

Citroën presenta la nuova campagna ” Dare to Relax “, sviluppata per comunicare le caratteristiche chiave della sua nuova linea XTR per Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200, l’unico SUV compatto a 7 posti, e Citroën C3 XTR, un SUV hatchback top di gamma con motore Firefly da 1,0 litri. La nuova linea invita i consumatori a rallentare, a godersi momenti di relax e a godersi la vita, guidando veicoli che offrono comfort, design, versatilità e robustezza, grazie agli pneumatici multiuso presenti su entrambi i modelli, ideali per affrontare terreni irregolari, sia in città che fuori.

Il video mette in risalto le caratteristiche della nuova versione XTR per Citroën C3 e Aircross

Il video “Viking”, creato da BETC HAVAS, presenta una narrazione inaspettata e autentica: un vichingo, nel mezzo di un campo di battaglia nordico, decide di abbandonare il conflitto per un momento di tranquillità, e sceglie di farlo al volante del Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200, il SUV compatto più economico del Brasile con un massimo di 7 posti. “La sceneggiatura, con il vichingo come protagonista, ha già un impatto iniziale. Vogliamo catturare l’attenzione dello spettatore e mostrare che anche i vichinghi hanno bisogno di una pausa dalla routine per godersi le cose semplici della vita che contano davvero, come fare un barbecue con gli amici, provare un nuovo ristorante o trascorrere del tempo con la famiglia. La campagna riflette anche in modo autentico il nostro impegno per una comunicazione d’impatto che si discosta dall’ovvio e rimane impressa nella memoria”, sottolinea Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing e Comunicazione del Brand per il Sud America di Stellantis.

Il filmato presenta anche un sorprendente contrasto visivo: il caos della battaglia cede il passo al comfort e alla tecnologia accessibile del modello. Sulle note di “Pé na Areia” (Piede nella sabbia), dall’album Tardezinha del cantante Thiaguinho – che si collega persino al fatto che il marchio è sponsor e auto ufficiale della decima edizione del tour Tardezinha di quest’anno – il Viking abbandona la battaglia, sale a bordo del Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 e si lancia sui sentieri, mettendo in risalto gli pneumatici fuoristrada e godendo delle funzionalità del centro multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10,25″, che ora presenta cornici ultrasottili e lucide nere – una tonalità che si estende anche alle cornici delle bocchette di ventilazione, conferendo alla plancia un aspetto più leggero e sofisticato.

“Il concetto di ‘Dare to Relax’ trasmette in modo semplice e oggettivo ciò che offre la nuova linea XTR: robustezza e versatilità, ma anche momenti di relax che fanno la differenza nella vita di tutti i giorni. L’idea era quella di creare una narrazione giocosa che parlasse al pubblico con un tono umano e intimo, senza perdere l’audacia creativa che è il marchio di fabbrica di Citroën”, commenta Rafael Avila, Direttore Creativo di BETC HAVAS.

Il filmato da 30” si conclude con un’inquadratura dei due modelli – Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 e Citroën C3 XTR – affiancati. “Citroën è riconosciuta per la sua creatività e audacia. Ora, con questa campagna, rendiamo realtà le avventure e il relax dei nostri clienti. E possono farlo a bordo di un modello versatile e robusto, pronto ad andare ovunque il guidatore desideri, sempre con tanto comfort e stile, il tutto offrendo un’opzione accessibile e su misura per le esigenze del pubblico brasiliano”, conclude Felipe Daemon, Vicepresidente di Citroën per il Sud America.

Citroën presenta le nuove versioni Aircross XTR 7 Turbo 200 e C3 XTR, segnando il ritorno della linea XTR degli anni 2000, ispirata al concept eXTReme, con un look rinnovato e un’attenzione particolare al design, al comfort e alla connettività. La Citroën C3 XTR è una berlina con un look da SUV, dotata di un motore Firefly da 1,0 litri con cambio manuale e fino a 75 CV, che la rende il top di gamma in questa gamma di motorizzazioni. La Citroën Aircross XTR 7 è l’unico SUV compatto fino a sette posti ed è equipaggiata con il motore Turbo 200 da 1,0 litri, che eroga fino a 130 CV ed è abbinato a un cambio automatico CVT a sette rapporti simulati, posizionandosi anch’essa come il top di gamma della gamma Citroën Aircross.

I modelli presentano uno stile simile alla versione XTR, con emblemi e decalcomanie verde chiaro, e finiture interne esclusive con rivestimenti di alta qualità e cuciture verde chiaro. Gli pneumatici scelti per questa nuova versione sono di tipo misto, progettati specificamente per offrire ai clienti prestazioni eccellenti su asfalto, ma anche su terreni diversi come sterrato o ghiaia, ideali per gli spostamenti nei centri urbani e le fughe del fine settimana in aree più remote.