Citroen Ami Buggy: svelato il concept Rip Curl Vision

Dopo aver esplorato il lato più oscuro con la serie speciale Dark Side, Citroen Ami torna in scena con un concept ispirato alla versione Buggy e firmato Rip Curl. Il debutto è previsto alle finali internazionali del Rip Curl GromSearch a Hossegor, uno degli eventi mondiali più importanti dedicati al surf giovanile. La particolarità dell’auto elettrica è che è pensata per i giovani campioni under 16, perfettamente in linea con la normativa italiana che consente la guida dell’Ami dai 14 anni.

Citroen Ami Buggy Rip Curl Vision sarà svelata in esclusiva a Hossegor durante la finale internazionale del Rip Curl GromSearch

Questo progetto segna il ritorno della collaborazione tra Citroën e Rip Curl, già partner in passato per modelli come la Cactus, unendo spirito sportivo, mobilità urbana e lifestyle surf. Con questa nuova Citroen Ami, la casa francese conferma la sua capacità di reinterpretare l’elettrico in chiave giocosa, funzionale e legata a mondi giovanili e dinamici.

Questo concept è in realtà un’evoluzione di quello presentato nell’ottobre 2024 al Salone di Parigi. Mantiene il colore viola e il tetto bianco. Del primo concept, mantiene anche i grandi pneumatici e gli adesivi bianchi per i passaruota. La barra luminosa a LED anteriore è ancora presente.

La personalizzazione esclusiva di Rip Curl alla Citroen Ami si estende anche agli interni, con cuscini di seduta caratterizzati da design ispirati all’estetica del marchio. I tappetini sono realizzati con mute riciclate. Il concept include una piccola doccia portatile e un fasciatoio per rinfrescarsi prima di tornare al volante. Sono disponibili diverse opzioni di stivaggio: una borsa impermeabile per gli oggetti bagnati e un marsupio da fissare al volante.

Sul tetto e sui lati sono presenti punti di fissaggio per fissare una tavola da surf. La concept car ne include naturalmente una, con il marchio Citroën x Rip Curl. È presente anche un pettine per la cera a forma di Citroen Ami. Per ora si tratta solo di un concept, ma possiamo facilmente immaginare che una serie speciale venga offerta come modello di produzione.

“Siamo estremamente lieti di rinnovare questa partnership con Citroën, una collaborazione iniziata nel 2015 e che ha dato vita a numerosi progetti stimolanti. Durante questo evento presenteremo numerosi progetti e iniziative congiunte. Ma siamo particolarmente orgogliosi di collaborare alla concept car Citroen Ami Buggy Rip Curl Vision, trasformandola nell’auto dei sogni dei giovani surfisti. Questo progetto ci permette anche di mettere in risalto i nostri processi di riciclo delle mute, sottolineando l’impegno comune dei nostri due marchi per la sostenibilità e l’innovazione al servizio della libertà e dell’avventura,” ha dichiarato Mathieu Lefin Presidente di Rip Curl Europe.

Sono lieto di rinnovare la partnership tra Citroën e Rip Curl, due marchi che sviluppano prodotti eleganti e tecnici per il benessere, il tempo libero e l’evasione. Insieme, condividiamo la stessa visione incentrata sull’avventura, lo stile e la libertà, pensata per le giovani generazioni. Ami Buggy Rip Curl Vision incarna lo spirito libero e la creatività che accomunano i nostri due marchi. Con questo concept, riaffermiamo il nostro impegno nel rendere la mobilità elettrica accessibile, a partire dalla micromobilità, disponibile a partire dai 14 anni e orientata al tempo libero,” ha affermato Xavier Chardon CEO Citroën.