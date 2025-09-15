Trofeo Lancia: vittoria per Gianandrea Pisani e Nicola Biagi al Rally del Lazio Cassino

Il Rally del Lazio Cassino ha offerto due giornate intense di sport e passione, confermandosi come tappa fondamentale del Trofeo Lancia 2025. Dodici prove speciali per oltre 110 chilometri cronometrati, tra percorsi di montagna e tratti vicino al mare, hanno messo alla prova equipaggi e vetture, esaltando il carattere competitivo e spettacolare del trofeo che sta riportando Lancia al centro del panorama rallistico italiano.

La quinta tappa del Trofeo Lancia ha visto una battaglia serrata, spesso decimi di secondo a fare la differenza, tra le vivaci Lancia Ypsilon Rally4 HF. Gianandrea Pisani e Nicola Biagi hanno trionfato, conquistando il quarto successo stagionale e, con una gara d’anticipo, laureandosi Campioni del Trofeo Lancia 2025 e Campioni Italiani 2Ruote Motrici. Un risultato storico che consacra Pisani e Biagi nella storia di Lancia e li proietta verso una passerella d’onore al Rallye Sanremo, chiusura di stagione, e l’ingresso di Pisani nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nel FIA ERC 2026.

La gara del Rally del Lazio Cassino ha regalato emozioni fino all’ultimo metro: Pisani, Nicolò Ardizzone e Davide Pesavento hanno fatto segnare le migliori prestazioni, con un guizzo finale di Edoardo De Antoni. Una battaglia serrata che ha visto Pisani prevalere su Ardizzone e Pesavento, racchiusi in soli 10 secondi dopo oltre un’ora di competizione. La classifica cortissima, con Gabriel Di Pietro e De Antoni nella Top5, conferma l’alto livello del Trofeo Lancia, dove a fare la differenza sono i dettagli.

Pisani ha raccolto punti fondamentali del Rally+, massimizzando i vantaggi con la vittoria e il titolo di Miglior Performer, mentre Ardizzone ha ottenuto i tre punti bonus della Miki Stage. Nella classifica Master, Pisani guida davanti a De Antoni e Andrea Mazzocchi, che ha conquistato il podio solo nell’ultima prova speciale dopo una sfida serrata con Giorgio Cogni. Federico Francia completa la Top5 del Trofeo Master, chiudendo una gara avvincente e combattuta fino alla fine.

Tra i giovani talenti della classifica Junior del trofeo Lancia, a emergere è stato Nicolò Ardizzone, che ha preceduto Pesavento di appena 3 secondi dopo due giornate di duelli serrati a colpi di decimi. Gabriel Di Pietro, sfiorando il podio assoluto, si è comunque assicurato il gradino più basso del podio di categoria, davanti alla lady Asia Vidori. Il campionato si deciderà all’ultimo round in Liguria, con Di Pietro in testa per soli 3,5 punti su Ardizzone e 9,5 su Pesavento, promettendo una chiusura di stagione entusiasmante.

Nella categoria Expert, Dariusz Polonski prosegue la sua striscia positiva, conquistando la terza vittoria consecutiva e la leadership di campionato ai danni di Emanuele Fiore. Denis Vigliaturo, secondo a Cassino, sale in terza posizione nella classifica generale, superando Mauro Porzia, terzo alla pedana d’arrivo.

Il Rally del Lazio Cassino ha visto un entusiasmo travolgente da parte del pubblico, che ha seguito con passione ogni chilometro delle prove speciali. Tuttavia, un tragico incidente durante la prima giornata ha reso la manifestazione più cupa, spingendo a rimandare ogni celebrazione al prossimo round di Sanremo. Qui, la protagonista assoluta resterà la Lancia Ypsilon Rally4 HF, sviluppata sotto la supervisione tecnica di Miki Biasion. La vettura ha confermato affidabilità, prestazioni e versatilità su percorsi impegnativi e condizioni meteorologiche variabili, diventando un vero simbolo del ritorno sportivo del marchio. La Ypsilon Rally4 HF dimostra come Lancia sappia unire tecnologia moderna e spirito agonistico, riaffermando il proprio ruolo nel panorama rallistico nazionale.

Il Trofeo Lancia, con un montepremi totale di 360.000 euro e l’opportunità per il miglior pilota Under 35 di entrare nel Team Lancia Corse HF per la stagione FIA ERC 2026, si conferma un vero laboratorio di talenti e una piattaforma di lancio per i giovani driver. Ora tutta l’attenzione è rivolta al Rally di Sanremo, gran finale di questa edizione, che promette emozioni e spettacolo. Qui saranno assegnati definitivamente i titoli in palio, chiudendo una stagione che ha saputo consolidare il ritorno sportivo del marchio Lancia, rafforzando il legame tra tecnologia, prestazioni e passione rallistica nel panorama nazionale e internazionale.