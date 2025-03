Miki Biasion smentisce di aver parlato del ritorno di Lancia nel WRC

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore quanto riportato dal sito francese L’Automobile Magazine che aveva riportato alcune dichiarazioni del famoso pilota Miki Biasion secondo cui il ritorno di Lancia nel WRC era praticamente certo. Ovviamente queste parole hanno fatto il giro del mondo tra i tanti appassionati di WRC e fan di Lancia che si auguravano un ritorno del brand nel campionato di cui era stato protagonista a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90.

Lancia: Biasion smentisce di aver confermato il ritorno nel WRC

Secondo l’autorevole sito francese Miki Biasion, il celebre pilota e campione mondiale di rally, avrebbe recentemente lasciato intendere che nel 2026 verrà sviluppata una versione R2 della Ypsilon, progettata per entrare nel prestigioso campionato del WRC. Tuttavia, questa dichiarazione è stata successivamente smentita dallo stesso Biasion, che ha chiarito che al momento non ci sono piani concreti in tal senso.

La versione R2 della Ypsilon avrebbe dovuto essere dotata di trazione integrale e di un motore significativamente potenziato, in grado di sviluppare fino a 400 CV. Con queste caratteristiche, la Ypsilon sarebbe stata in grado di sfidare i colossi del settore, come Ford, Hyundai e Toyota, portando la piccola city car italiana a competere nel massimo campionato mondiale di rally. Al momento, dunque, il progetto rimane solo un’idea non confermata.

Sempre L’Automobile Magazine aveva anche detto che in caso di ritorno nel WRC la casa automobilistica piemontese avrebbe potuto sfruttare l’esperienza maturata da Citroen nella disciplina. Dunque sebbene il ritorno dei rally di Lancia sia già stato ufficialmente confermato con la nuova Ypsilon HF rally 4 per il momento non vi sono certezze di un ritorno nel WRC come era sembrato negli ultimi giorni in seguito a queste indiscrezioni provenienti dalla Francia. Vedremo più avanti se qualcosa cambierà o se questo possibile ritorno è destinato a rimanere un sogno.