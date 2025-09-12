Peugeot premiata in Germania per il suo Ocean Trophy

Peugeot è stata insignita del Premio Tedesco per i Progetti di Sostenibilità 2025 per il progetto Ocean Trophy. La casa del leone ha ricevuto il premio nella categoria “Campagna”. La cerimonia di premiazione si è svolta l’11 settembre 2025, nell’ambito del BIG BANG AI Festival di Berlino. Il Premio Tedesco per i Progetti di Sostenibilità ha premiato i migliori progetti nel panorama aziendale tedesco del 2025. La giuria ha valutato i progetti in base a criteri quali efficacia/vantaggio, innovazione, pertinenza per il core business dell’azienda e il settore, e attualità. Delle 77 candidature nella categoria “Campagna”, due hanno colpito l’autorevole giuria, tra cui il Peugeot Ocean Trophy.

Peugeot Ocean Trophy premiata in Germania per la sua sostenibilità

Mathias Kalkbrenner, Responsabile Marketing Peugeot Germania: “Siamo lieti e onorati che il nostro lavoro all’Ocean Trophy sia stato premiato con il Premio Tedesco per Progetti di Sostenibilità. Vorremmo continuare a dare il nostro contributo a una maggiore sostenibilità anche in futuro. Desideriamo ringraziare sinceramente tutti i soggetti coinvolti e i partecipanti che hanno collaborato al progetto e che, con il loro impegno, lo hanno reso possibile e gli hanno dato vita. Siamo orgogliosi che così tanti attori e atleti di fama, come Hannes Jaenicke, ci sostengano in questa missione. Stiamo pianificando di nuovo Ocean Trophy il prossimo anno e continueremo a impegnarci per la salvaguardia dell’ambiente e degli oceani e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema”.

Al Peugeot Ocean Trophy, un equipaggio di attori, tra cui Hannes Jaenicke, percorre uno dei tratti più belli del Mar Egeo a bordo di velieri. La regata è anche una spedizione per un mondo più sostenibile. È un esempio di viaggio ecosostenibile e consapevole e sensibilizza sulla tutela degli oceani. Le campagne per preservare e mantenere puliti gli oceani sono parte integrante del programma. Viaggi ed escursioni a terra vengono effettuati a bordo dei veicoli elettrici della casa automobilistica del leone.