Peugeot Ocean Trophy 2024: impegno per la tutela dell’ambiente e del mare

Peugeot salpa per il Peugeot Ocean Trophy 2024 insieme a oltre 25 attrici di spicco e al vincitore del Peugeot x Lego Hyperbattle. L’equipaggio viaggerà su velieri verso una delle parti più belle dell’Egeo. La regata è anche una spedizione per un mondo più sostenibile: mostra come si può viaggiare attenti all’ambiente e a basse emissioni e richiama l’attenzione sulla tutela dell’ambiente e degli oceani. Gli arrivi e le escursioni a terra avvengono con veicoli della casa francese elettrificati. Quest’anno la regata sarà accompagnata anche da Peugeot Austria.

Peugeot salpa per il Peugeot Ocean Trophy 2024

La regata inizierà il 2 giugno 2024 ad Atene. Il viaggio durerà una settimana attraverso il Golfo Saronico tra Atene e il Peloponneso e terminerà di nuovo ad Atene l’8 giugno, Giornata mondiale degli oceani. Le destinazioni visitate durante il viaggio verranno selezionate di conseguenza: i luoghi pittoreschi e storicamente significativi come Nauplion, Perdika e Poros non sono solo caratterizzati dalla loro bellezza, ma sono anche basi importanti per la protezione ambientale e marina nell’Egeo occidentale.

Lungo il percorso sono previste varie attività che metteranno in evidenza la natura rispettosa dell’ambiente del viaggio. Un punto fisso del programma sarà, tra le altre cose, la raccolta congiunta dei rifiuti di plastica provenienti dal mare. L’equipaggio raccoglierà un’auto di spazzatura, quanta ne può contenere un nuovo Peugeot Expert. Le celebrità poi la consegneranno alla discarica locale.

I capitani della squadra di stelle sono note star del panorama cinematografico tedesco e austriaco, tra cui Hannes Jaenicke, Wotan Wilke Möhring e Simon Schwarz. Per loro, la protezione degli oceani è una preoccupazione particolarmente importante: hanno anche preso parte al Peugeot Ocean Trophy 2023. L’attore e regista di documentari Hannes Jaenicke è il fondatore e membro del consiglio della Pelorus Jack Foundation, che si dedica alla protezione degli oceani. Altri partecipanti famosi dell’industria della recitazione includono Peri Baumeister, Yasemin Centinkaya e Genija Rykova.

Le azioni saranno accompagnate dai modelli elettrificati della casa del Leone. Peugeot è impegnata nella mobilità sostenibile e nella riduzione delle emissioni. Nei veicoli vengono già utilizzati materiali riciclabili, vengono costantemente sviluppati tipi di propulsione alternativi e il loro utilizzo viene ampliato ad altri modelli. L’obiettivo della casa francese di elettrificare l’intera gamma di modelli entro il 2030 è stato raggiunto al 95%. Il marchio del leone fornisce quindi un contributo significativo al raggiungimento della neutralità della CO2 (Carbon Net Zero).

Marinepool, fondata nel 1991 da due giovani imprenditori bavaresi amanti della vela, è un produttore leader di abbigliamento di sicurezza marittima e un frequente sostenitore di importanti eventi marittimi. Per il Peugeot Ocean Trophy, l’intero team velico sarà nuovamente equipaggiato con l’attuale collezione Marinepool Fashion.

Christian Dietsch, Amministratore Delegato di Peugeot Germania ha dichiarato: “Noi e il nostro partner attendiamo con ansia il Peugeot Ocean Trophy 2024. Durante il viaggio, la tradizione incontra l’innovazione: combiniamo le moderne tecnologie dei nostri modelli con la mobilità tradizionale della vela. Nel 2024 vorremmo richiamare ancora una volta l’attenzione sull’importanza della protezione dell’ambiente e del mare con campagne selezionate. Questo è il nostro contributo alla Giornata mondiale degli oceani”.