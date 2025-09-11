Alfa Romeo: ecco quali dovrebbero essere le future auto in attesa del piano ufficiale

Alfa Romeo nei prossimi mesi dovrebbe rivelare il suo nuovo piano per il futuro. Finalmente sapremo quanti e quali modelli arricchiranno la sua gamma e soprattutto quando arriveranno le nuove Stelvio e Giulia il cui debutto per il momento è stato rinviato a data da destinarsi. Al momento l’unica certezza rimane il SUV compatto Junior nuova entry level del marchio che ha riportato la casa milanese nel segmento B di mercato anni dopo l’addio di MiTo e che come sappiamo sta andando molto bene sul mercato. Gli ordini per questo modello hanno oltrepassato le 50 mila unità e si stanno avvicinando a quota 55 mila.

A breve sarà rivelato il piano ufficiale di Alfa Romeo per il futuro

Tra Junior e la nuova Alfa Romeo Tonale nella gamma del biscione dovrebbe trovare spazio un nuovo modello lungo 4,3 metri che sarà prodotto a Pomigliano su piattaforma STLA Small. Questo veicolo che forse si chiamerà nuova Alfetta, che qui vi mostriamo in un recente render di L’Automobile Magazine, deve comunque ancora essere confermato ufficialmente. Il suo debutto potrebbe avvenire tra il 2027 e il 2030. Come dicevamo Tonale avrà una nuova generazione o quanto meno un’erede forse con nome diverso che sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium e sarà lunga 4,6 metri. Qualcuno ipotizza si possa chiamare nuova Brera altri pensano che sarà la nuova Tonale. La verità la scopriremo più avanti. Di certo ci sarà una versione Quadrifoglio e in gamma avremo versioni ibride ed elettriche al 100 per cento.

Tra il 2027 e il 2028 dovrebbero debuttare le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Al momento non si hanno molte notizie in proposito. Inizialmente i due modelli avrebbero dovuto debuttare rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Al momento si vocifera che vi possa essere un debutto a fine 2027 e un altro nella prima metà del 2028. Difficilmente però la produzione a Cassino dei due modelli inizierà prima della metà del 2028. Questo almeno ci hanno detto alcuni fornitori che sono stati avvisati dei ritardi.

Infine ricordiamo anche che si parla con insistenza anche del ritorno di Alfa Romeo nel segmento E con un SUV sui generis una sorta di “Purosangue” del Biscione che probabilmente arriverà nel 2029 e sarà prodotto a Detroit negli USA divenendo la prima “Alfa americana”. Questo modello soprannominato E-Jet sarà votato alle prestazioni e all’aerodinamica. Si parla inoltre da qui a fine decennio del possibile arrivo di un secondo modello in edizione stralimitata per il cosiddetto programma Bottega da cui è derivata la nuova 33 Stradale. Si dovrebbe trattare della nuova Duetto.