ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE”: cresce la suspense

Il campionato ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” è più serrato che mai. Con la terza vittoria consecutiva e una prestazione magistrale al Rallye Mont-Blanc Morzine, Tom Heindrichs, fratello del campione del mondo WRC Thierry Neuville, si è affermato come l’uomo da battere. Al volante della sua Opel Corsa Rally Electric , il belga ha ridotto il distacco in classifica generale a soli quattro punti dallo spagnolo Alex “Sito” Español.

Sesto round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” nell’ambito dell’ADAC Rallye Stemweder Berg

Il rally valido per l’ADAC Opel Electric Rally Cup ha avuto anche la sua dose di colpi di scena: l’austriaco Marcel Neulinger pensava di essere sul podio per la prima volta, ma una penalità per altezza da terra insufficiente lo ha retrocesso. Per la gioia degli spettatori, alla fine è stato il francese Anthony Rott a salire sul terzo gradino del podio: un risultato inaspettato ma meritato.

Fin dalle prime prove speciali, Heindrichs e il suo copilota Jonas Schmitz hanno dettato il ritmo, segnando quattro dei sei tempi più veloci. Solidi e costanti, sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al traguardo, vincendo con quasi 27 secondi di vantaggio su Español e il suo copilota Borja Odriozola.

“È stato un rally fantastico per noi”, ha detto un entusiasta Heindrichs. “Qui era tutto nuovo, ma siamo riusciti a rimanere concentrati e a fare una buona prestazione. Siamo di ottimo umore e il nostro obiettivo è chiaro: continuare così!” Español, ancora in testa grazie al secondo posto e alla vittoria nella Power Stage, resta combattivo: “Questo rally è stato difficile, con un piccolo problema tecnico che ci ha rallentato. Ma abbiamo acquisito esperienza e ottenuto punti importanti. La lotta con Tom per l’ADAC Opel Rally electric cup sarà intensa fino alla fine e sono pronto per le ultime due gare”.

Dal canto loro, i francesi Anthony e Adrien Rott hanno entusiasmato il pubblico locale conquistando il terzo posto, mentre Kilian Nierenz e Milena Raithel, dopo tre podi consecutivi, hanno dovuto accontentarsi della sesta posizione. Il 26 e 27 settembre per il sesto round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” nell’ambito dell’ADAC Rallye Stemweder Berg.