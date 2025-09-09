Il cancelliere tedesco Friedrich Merz visita lo stand Opel all’IAA Mobility

All’IAA Mobility, lo stand Opel ha accolto importanti figure politiche e industriali durante il tradizionale tour inaugurale della fiera. Il Cancelliere federale tedesco Friedrich Merz ha visitato l’area espositiva insieme al Ministro dei Trasporti Patrick Schnieder, al Ministro dell’Economia Katherina Reiche, al Primo Ministro bavarese Markus Söder, al Primo Ministro del Baden-Württemberg Winfried Kretschmann e alla Presidente della VDA Hildegard Müller.

Ad accogliere gli ospiti c’erano il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, e il CEO di Opel, Florian Huettl, che hanno illustrato le novità del marchio tedesco. Tra i protagonisti dell’esposizione il nuovo Opel Grandland Electric AWD, SUV di punta “made in Germany”, simbolo dell’evoluzione elettrica del brand. Inoltre, allo stand Open Space di Odeonsplatz e durante l’IAA Summit è stata presentata la concept car Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, anticipando la visione futuristica e sostenibile dei modelli elettrici del marchio.

Il cancelliere Merz accompagnato dal ministro federale dei trasporti Patrick Schnieder nello stand di Opel

“Offriamo le risposte giuste alle sfide della mobilità attuale e futura. Veicoli che ispirano emozioni e piacere di guida, che sono rispettosi delle risorse, pratici e adatti all’uso quotidiano. Questo è particolarmente evidente nel nostro SUV top di gamma, Opel Grandland, e nella bestseller della classe compatta Astra, entrambi progettati, sviluppati e costruiti in Germania”, ha affermato Huettl.

Il nuovo Grandland Electric AWD (trazione integrale), che Opel presenta per la prima volta a un vasto pubblico a Monaco di Baviera, è il primo modello completamente elettrico del marchio con trazione integrale. Dimostra come il massimo comfort e la praticità quotidiana possano essere combinati con un piacere di guida potente e a zero emissioni locali. Ciò è garantito da una potenza di sistema di 239 kW (325 CV) e una coppia massima di 509 Nm. Nell’allestimento Ultimate, già disponibile per l’ordine, il Grandland Electric AWD può percorrere fino a 489 chilometri (WLTP ) senza soste di ricarica; seguiranno altri allestimenti con un’autonomia fino a 501 chilometri e il Grandland Electric “Long Range” con un’autonomia fino a circa 700 chilometri (valori provvisori secondo WLTP ).

L’ultimo studio di Rüsselsheim delinea una visione per il futuro dell’etichetta GSE ad alte prestazioni. Con una potenza di sistema di 588 kW (800 CV) e 800 Nm di coppia, la spettacolare Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è sinonimo di pura potenza elettrica e allo stesso tempo sottolinea l’impegno di Opel nell’importante segmento delle piccole. È la prima concept car del marchio a fondere il mondo digitale con quello reale. Può essere ammirata dai visitatori dell’IAA Mobility e presto sarà possibile guidarla virtualmente in Gran Turismo 7, uno dei simulatori di guida leader al mondo.

Anche la Opel Mokka GSE Rally e la sua controparte di serie, la Opel Mokka GSE, ora ordinabile, dimostrano al Summit IAA e all’Open Space nel centro di Monaco di Baviera quanto sarà dinamico l’ulteriore sviluppo dei modelli GSE. Opel sarà presente con stand in entrambe le sedi , dove i visitatori potranno ammirare dal vivo gli ultimi modelli e l’esclusiva concept car fino al 14 settembre.