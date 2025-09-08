Opel Mokka GSE è ora disponibile per l’ordine

Opel inaugura una nuova era di sportività elettrica con i modelli GSE, pensati per offrire prestazioni elevate anche nelle vetture di serie. Il primo passo è la nuova Opel Mokka GSE, protagonista al Salone Internazionale della Mobilità di Monaco, dove ha debuttato in anteprima mondiale. I vertici Opel hanno promesso di portare “l’emozione dei rally su strada” e sembrano aver mantenuto l’impegno: la Mokka GSE, con i suoi 207 kW (281 CV), combina potenza e tecnologia in un formato compatto e dinamico. Con l’apertura ufficiale degli ordini, Opel mira a conquistare chi cerca un’auto elettrica capace di unire efficienza, design sportivo e performance da vera protagonista.

I clienti hanno una scelta: possono noleggiare la Mokka GSE completamente equipaggiata, basata sulla Opel Mokka GSE Rally e quindi proveniente direttamente dal motorsport professionistico, a partire da 399 euro al mese – senza anticipo! In alternativa, possono acquistare la più veloce Opel elettrica di serie a batteria al prezzo interessante di 47.300 euro. E per chi apprezza la flessibilità a breve termine, Opel e il suo partner FINN offrono la nuova Mokka GSE con un pratico abbonamento auto. Qui, i clienti possono godersi l’esclusiva Mokka GSE a partire da una rata mensile di 499 euro 2 e provare le vere emozioni OMG! GSE (tutti i prezzi sono IVA inclusa in Germania).

La nuova Opel Mokka GSE colpisce soprattutto per le sue prestazioni eccezionali. Con una potenza massima di 207 kW (281 CV), l’auto elettrica di serie, ora disponibile, è potente quanto la sua controparte sportiva, la Mokka GSE Rally. E con una coppia immediata di 345 Newton metri, accelera con la stessa efficacia. Da ferma, può raggiungere i 100 km/h in soli 5,9 secondi e, con una velocità massima di 200 km/h, è la Opel di serie completamente elettrica più veloce. Chi guida la Mokka GSE può scegliere tra tre diverse modalità di guida: “Sport”, “Normal” ed “Eco”. La Mokka GSE immagazzina l’energia in una batteria agli ioni di litio da 54 kWh.

Anche la sua sofisticata tecnologia, ispirata al prototipo da rally, contribuisce alle prestazioni eccezionali. Ad esempio, la Mokka GSE è dotata di un differenziale autobloccante multidisco Torsen e di un telaio con assali appositamente progettati e nuovi doppi ammortizzatori idraulici. Tutti i componenti ad alta tensione della Mokka GSE standard, come motore, inverter, batteria e cablaggio, provengono dalla Mokka GSE Rally. Anche lo sterzo, il telaio e i freni sono stati progettati per essere particolarmente sportivi e ottimizzati grazie all’esperienza di Opel nei rally elettrici.

La nuova Mokka GSE trasmette con sicurezza i suoi “valori interiori” anche all’esterno. Inserti specifici GSE, ispirati al prototipo da rally, impreziosiscono la compatta elettrica sul paraurti anteriore e sul posteriore. Il contatto sicuro con la strada è garantito dalla combinazione cerchio-pneumatico sviluppata appositamente per la Mokka GSE. I nuovi cerchi in lega da 20 pollici aerodinamicamente ottimizzati, abbinati agli pneumatici Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20, sono disponibili solo per la Mokka GSE da Opel, così come le pinze freno a quattro pistoncini GSE gialle ben visibili sulle ruote anteriori.

All’interno, guidatore e passeggero anteriore siedono su speciali sedili GSE Performance in Alcantara con poggiatesta integrati, che integrano in modo ottimale il conducente nel veicolo. Il sistema di sterzo, di nuova concezione per la Mokka GSE, e il volante, appiattito nella parte superiore e inferiore, promettono un feedback diretto, mentre i pedali sportivi in ​​alluminio sono pronti a rispondere ai comandi di accelerazione e frenata.

Le informazioni necessarie vengono fornite al conducente tramite il display digitale da 10 pollici, ampiamente personalizzabile, e dal touchscreen centrale a colori con sistema di navigazione. Lo schermo contiene informazioni aggiuntive come i dati sulle prestazioni GSE, l’indicatore di forza G, i valori di accelerazione, i dati sulla gestione della batteria e molto altro. Anche i display sono stati progettati nel tipico stile GSE. Inoltre, numerosi sistemi di sicurezza sono inclusi di serie. Questi spaziano dai fari Intelli-Lux Matrix antiriflesso al regolatore automatico di velocità, all’assistente attivo al mantenimento di corsia e alla telecamera posteriore a 180 gradi. Caratteristiche come il riscaldamento multistadio dei sedili per conducente e passeggero anteriore e il volante riscaldabile migliorano il comfort nella guida quotidiana. E gli smartphone compatibili possono, naturalmente, essere ricaricati in modalità wireless.

Il nuovo Opel Mokka GSE è caratterizzato da una sportività emozionante e dal massimo comfort, oltre che da un design tecnicamente di alta qualità e altamente dinamico fin nei minimi dettagli, sia negli interni che negli esterni. Già ordinabili, i primi modelli di Mokka GSE dovrebbero essere consegnati ai clienti entro la fine dell’anno.