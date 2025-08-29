Citroën partner ufficiale del JK Tyre National Racing Championship

Nell’ambito della sua nuova e audace iniziativa, “Citroën 2.0 – Shift Into the New”, Citroën India intensifica il suo coinvolgimento con il pubblico in cerca di emozioni forti annunciando la partnership con JK Tyre, il più grande promotore indiano di sport motoristici, per la 28a edizione del JK Tyre National Racing Championship 2025 (JKNRC). Grazie a questa collaborazione, la casa francese diventa Official Car Partner, rafforzando il suo impegno per l’innovazione, le prestazioni e il divertimento di guida.

Citroën India alimenta il brivido e la precisione come partner automobilistico ufficiale del JK Tyre National Racing Championship

I veicoli Citroën svolgeranno un ruolo di primo piano in questa stagione del JKNRC, fungendo da safety car, partecipando a spettacoli dinamici e prendendo parte a coreografie di stunt e drift. Oltre alla pista, Citroën sfrutterà questa piattaforma per creare esperienze coinvolgenti e ad alta energia per gli appassionati di sport motoristici. I suoi veicoli cattureranno l’attenzione del pubblico con emozionanti esposizioni che metteranno in risalto l’agilità, la precisione di guida e l’inconfondibile stile francese del marchio. Questa collaborazione segna un passo significativo nella trasformazione di Citroën, posizionando il marchio al centro di esperienze ad alto tasso di adrenalina.

Il percorso di Citroën nel motorsport abbraccia oltre nove decenni, iniziando con la leggendaria C6F “Rosalie” nel 1931 e proseguendo attraverso una serie di icone del rally come la Traction Avant, la ZX Rallye Raid, la Xsara WRC, la C4 WRC e la DS3 WRC. Dai terreni accidentati della Parigi-Dakar ai circuiti di precisione del Campionato del Mondo Rally (WRC), Citroën ha costantemente utilizzato il motorsport come banco di prova per le sue capacità ingegneristiche. Il dominio del marchio nel WRC, in particolare sotto la guida di Guy Fréquelin e con piloti come Sébastien Loeb, si è tradotto in nove Campionati Piloti e otto Costruttori, dimostrando non solo velocità, ma anche affidabilità e innovazione.

Per Citroën, il motorsport è sempre stato più di un semplice spettacolo: è un laboratorio, un crogiolo di progresso tecnologico. Le condizioni estreme delle corse e dei rally rappresentano il banco di prova definitivo per l’innovazione automobilistica. Tecnologie come sistemi di sospensioni avanzati, freni a disco e messa a punto del motore, molte delle quali sono state sperimentate o perfezionate nelle competizioni, sono state integrate senza soluzione di continuità nelle auto stradali Citroën, a vantaggio degli automobilisti di tutti i giorni.

Questa ricca tradizione trova ora espressione in India attraverso la partnership di Citroën con JK Tyre Motorsport, che porta il DNA motoristico globale del marchio nel vivace ecosistema automobilistico del Paese. Attraverso questa collaborazione, entrambi i marchi mirano a promuovere l’impegno nel motorsport in India, alimentando l’entusiasmo del pubblico e favorendo la crescita di talenti emergenti.

Commentando la collaborazione, Shailesh Hazela, Amministratore Delegato e CEO di Stellantis India, ha dichiarato: “Il DNA di Citroën è profondamente radicato nel motorsport, dove la nostra instancabile ricerca di innovazione, prestazioni e resistenza ci ha fatto guadagnare un posto tra i grandi del rally di tutti i tempi. Dal dominio del Campionato del Mondo Rally alla conquista dei terreni più impegnativi, la nostra tradizione si fonda sulla capacità di superare i limiti. Il motorsport è il luogo in cui i nostri veicoli vengono spinti al limite e dove la nostra ingegneria dimostra il suo valore. Oggi siamo orgogliosi di rendere omaggio a questa tradizione in India collaborando con JK Tyre Motorsport, un nome sinonimo di eccellenza e spirito competitivo”.

Sanjay Sharma, Responsabile Comunicazione Aziendale e Motorsport di JK Tyre & Industries Ltd , ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Citroën come Official Car Partner per il JK Tyre National Racing Championship 2025. Da oltre tre decenni ci impegniamo a promuovere il motorsport e a coltivare giovani talenti, portando al contempo standard globali nell’ecosistema automobilistico del Paese. Citroën, con la sua comprovata esperienza nel rally mondiale e la sua incessante ricerca dell’eccellenza ingegneristica, è il partner perfetto per portare avanti questa visione. Insieme, non vediamo l’ora di offrire esperienze ad alto tasso di adrenalina che entusiasmeranno gli appassionati e ispireranno la prossima generazione di piloti. Il campionato JK Tyre Racing 2025 è iniziato l’8-10 agosto al Kari Motor Speedway di Coimbatore e, dopo tre round, culminerà con la gran finale il 14-16 novembre 2025 nello stesso luogo.