Auto come l’iconica Fiat Panda 4×4, quella nata nel 1983 per evolvere i concetti della Panda con trazione anteriore lanciata appena tre anni prima, non si dimenticano mai. Parte da questa convinzione l’ultimo approccio a questo modello del costruttore torinese proposto da Garage Italia Customs; d’altronde non si lasciano mai sfuggire l’occasione di personalizzare una Panda 4×4 nel tentativo di incrementare la volontà di farne un vero e proprio oggetto di culto.

Sembrerebbe un po’ questo il caso del nuovo concetto applicato a una Panda 4×4 da Garage Italia Customs, quella diventata stavolta “Pandenim”. Per un cliente svizzero, la cui Panda 4×4 di proprietà rappresentava un oggetto utile per divertirsi in montagna, affrontando anche neve e sterrati, la volontà rimaneva quella di lasciare il segno lungo i sentieri dell’Engadina sempre a bordo di un veicolo indistruttibile e inarrestabile. Rientra in questo contesto la Fiat Panda 4×4 “Pandenim”, che fa parte del progetto Icon di Garage Italia Customs; un progetto che mette al centro la necessità di restaurare e reinterpretare i modelli più iconici della tradizione automobilistica italiana, sia a benzina che con l’ausilio di propulsori elettrici.

La volontà del cliente era quella di riportare sulla propria Fiat Panda 4×4 le caratteristiche e i colori della montagna

Nelle aspettative del cliente c’era la volontà di portare i colori della montagna su una Panda 4×4, in modo da far prendere vita al paesaggio applicandolo su un mezzo a quattro ruote. In accordo con questo concept, la carrozzeria verniciata in argento metallizzato richiama la colorazione tipica delle rocce alpine mentre due strisce in Blu Serenity e Blu Classic riportano alla mente i cieli tersi delle valli. I cerchi vengono invece proposti in Color Trullo e sono ora dotati di coprimozzi bicolore che permettono di riportare qui le stesse tonalità applicate alla carrozzeria; il bull bar, la presa d’aria sul cofano e altri elementi dedicati enfatizzano il carattere tipico da veicolo destinato all’off-road duro e puro. Sul tetto viene adoperato un elegante cesto in rattan color tabacco intrecciato a mano dagli artigiani di Bonacina; aggiunge un tocco artigianale che collega il progetto all’eccellenza dell’artigianato italiano.

Differente è invece l’approccio dedicato all’interno dell’abitacolo che introduce un vero e proprio esercizio di stile. L’abitacolo è infatti caratterizzato dall’ampio utilizzo del denim, scelto per la sua proverbiale resistenza ma anche per il suo significato autentico; un tessuto senza tempo e marcatamente universale.

I sedili e i pannelli delle portiere sono rivestiti in denim trapuntato, utilizzato nelle due tonalità chiara e scura, abbinato all’Alcantara blu che ricopre il volante, le tasche delle portiere, il cielo dell’abitacolo e il ripiano portaoggetti posteriore. Anche le cinture di sicurezza sono proposte in blu elettrico, la cuffia del cambio è invece in denim azzurro e le plastiche della plancia sono verniciate in blu opaco; caratteristiche che ne completano il look, creando un interno perfettamente coordinato.

Ogni dettaglio è stato realizzato su misura: battitacco incisi, targhette personalizzate, un portadocumenti in Alcantara con logo ricamato e un impianto audio su misura con subwoofer piatto nascosto sotto il sedile del conducente. In questo modo la Panda 4×4 “Pandenim” diventa una vera e propria icona di montagna, un omaggio alla montagna stessa e ai ricordi che ogni Panda 4×4 si porta dietro. D’altronde il progetto reinterpreta un’icona senza tempo attraverso un restauro completo e l’impiego di nuovi materiali, colori e dettagli esclusivi senza tralasciare la volontà di preservare il motore e la trasmissione 4×4 completamente originali. È così che una Panda 4×4 è completamente, rinata per restituire il piacere di guidare e il brivido dell’avventura.