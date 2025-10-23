DS Penske ha svelato il design della nuova DS E-Tense FE25

DS Automobiles, pilastro del campionato mondiale ABB FIA Formula E sin dalla seconda stagione, grazie a un palmares unico di successi e diversi record, tra cui due doppi titoli, 137 gare, 55 podi, 18 vittorie e 26 pole position, quest’anno intraprenderà la sua undicesima stagione di gare nella serie completamente elettrica.

DS Automobiles e Penske Autosport hanno svelato il design della DS E-Tense FE25

Con l’imminente inizio dei test ufficiali sul circuito spagnolo Ricardo Tormo di Valencia, dal 27 al 31 ottobre, il costruttore francese di lusso del gruppo Stellantis svela oggi l’ultimo progetto della sua monoposto elettrica.

Caratterizzate ancora una volta dai colori nero e oro che hanno caratterizzato DS Automobiles sui circuiti di tutto il mondo, le due DS E-Tense FE25 di Maximilian Günther (numero di gara 7) e Taylor Barnard (numero di gara 77) presentano nuovi dettagli su alcune parti della vettura (come l’halo, gli specchietti retrovisori e i parafanghi anteriori e posteriori) per far risaltare ancora di più la livrea DS PENSKE. Sotto la carrozzeria, il propulsore sviluppato da DS Performance incarna perfettamente il know-how elettrico del marchio.

Con Maximilian Günther (autore di due vittorie e due pole position nell’undicesima stagione) e la stella nascente della Formula E Taylor Barnard (che ha ottenuto cinque podi e due pole position in sole 19 gare), DS Automobiles punta ad ampliare il suo palmares con ancora più vittorie e campionati. Dopo il test ufficiale di Valencia, il campionato ABB FIA Formula E inizierà a San Paolo (Brasile) il 6 dicembre per la prima gara della stagione 12, che comprende 17 round.

Eugenio Franzetti, Direttore Performance DS ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il via alla dodicesima stagione di Formula E con questa nuova DS E-TENSE FE25, che incarna perfettamente lo spirito premium di DS Automobiles. Questa monoposto elegante e competitiva sarà uno dei punti di forza del nostro team. Grazie a questa magnifica squadra di auto e piloti, sono certo che potremo conquistare altre vittorie e piazzarci tra i leader del campionato!”