Citroen: sarà questo l’aspetto del nuovo SUV compatto?

Citroen prepara un grande cambiamento in Brasile. Se al momento il produttore francese ha solo quattro modelli nella sua gamma, ciò cambierà dal 2022, quando vedremo una nuova famiglia di veicoli compatti prodotti a Porto Real (RJ). Questa nuova linea avrà un’autovettura a tre o a cinque porte, una berlina e un SUV compatto. Quest’ultimo modello è stato ipotizzato in un render pubblicato nelle scorse ore e realizzato da Indian Autos Blog. Il modello esegue già test in India e dovrebbe essere presentato lì nel 2021.

L’ipotesi di Indian Autos Blog utilizza come base il prototipo che Citroen sta testando nel paese. Anche se sembra che abbiano usato la parte anteriore del C5 Aircross, questo render non è lontano da quello che possiamo vedere nell’unità di prova. Anche mimetizzata, la vettura mostra che avrà l’identità visiva che il marchio utilizza ancora in alcuni modelli, invece di passare al design rinnovato visto nella nuova C4 europea.

Il design sarà a tutto tondo, principalmente nella linea del cofano, adottando lo schema dei doppi fari Citroen. La sottile griglia con il logo dell’azienda sarà integrata con l’illuminazione diurna a LED, dove normalmente si trovano i fari. Le luci normali, anche a LED nelle versioni più costose, saranno un po’ più basse. Citroën metterà da parte i famigerati “airbumps”, le parti in plastica nella parte inferiore delle porte. E ci sono voci che il modello potrebbe essere battezzato come C3 Sporty.

Sappiamo che sarà basato sulla piattaforma modulare CMP, la stessa della nuova Peugeot 208 e di diversi modelli globali dell’azienda. Le informazioni in India dicono che sarà un derivato del C3 globale, ma con modifiche per renderlo più economico per i mercati emergenti. Il motore atteso è il 1.2 tre cilindri turbo, oltre al 1.5 turbodiesel. Nel caso del Brasile, il più atteso sarà l’1.6 aspirato da 118 CV e il cambio automatico a 6 marce che equipaggia la 208, ma la linea Firefly di Fiat è anche un’ipotesi ora che PSA e Fca stanno per unirsi.

Ti potrebbe interessare: Il mini SUV di Citroen spiato di nuovo: debutto previsto nel 2021

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI