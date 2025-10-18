Fiat ha preparato offerte speciali per chi vuole acquistare le sue auto ad ottobre in Brasile

Fiat ha preparato offerte speciali per chi desidera acquistare un’auto nuova questo mese in Brasile. In occasione del “D-Day”, che si terrà tra il 16 e il 19 ottobre, il marchio offrirà sconti speciali fino a 24.000 R$ e bonus fino a 11.000 R$ per la permuta di un’auto usata.

Le offerte sono valide dal 16 al 19 ottobre presso tutte le concessionarie Fiat del Paese

Fiat Strada, il veicolo più venduto in Brasile da quattro anni e il più venduto nel 2025, offre le migliori condizioni di acquisto dell’anno per i produttori rurali e i titolari di CNPJ, con finanziamenti disponibili in 12 o 24 rate, a seconda dell’acconto. La Cronos 1.3 MT, la berlina del marchio, viene invece offerta a 93.930,00 R$, con uno sconto di oltre 18.000 R$ tramite vendita diretta, valido per i titolari di CNPJ e i produttori rurali.

Per chi desidera la versione ibrida della Pulse, il primo SUV Fiat in Brasile, il modello Audace 2026 può essere acquistato con un bonus fino a 11.000 R$ in caso di permuta di un’auto usata, in 18 o 36 rate. Il modello, recentemente rinnovato, presenta un nuovo design e caratteristiche di comfort che lo rendono ancora più sofisticato. Con prestazioni eccellenti, la Pulse Hybrid è equipaggiata con un motore T200 Hybrid e sviluppa fino a 130 CV e 200 Nm di coppia.

Fiat Subscription, il nuovo programma di noleggio auto del marchio, offre anche ottime offerte sulla Fastback Audace, equipaggiata con motore T200 Hybrid. Il SUV Coupé può essere noleggiato a partire da R$ 3.049 al mese con un abbonamento mensile di 24 mesi e 1.500 km.