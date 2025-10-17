Nuova Fiat Fastback: debutto a giugno 2026 ma le prime immagini senza veli le vedremo molto prima

Nuova Fiat Fastback o Grizzly Fastback sarà la prossima novità prevista per quanto concerne la gamma della casa torinese. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi il suo debutto ufficiale è previsto a giugno 2026 mentre la nuova Grizzly farà il suo debutto a ottobre 2026. Sebbene manchino ancora 8 mesi al suo debutto possiamo già anticiparvi che le prime immagini senza veli della nuova fastback le vedremo già molti mesi prima. Si parla della primavera come momento giusto per rivelare quello che sarà lo stile del nuovo modello che comunque diversi render tra cui quelli che vi mostriamo in questo articolo ci hanno già grosso modo anticipato.

Manca poco alla rivelazione di quello che sarà il design della nuova Fiat Fastback

Nuova Fiat Fastback sarà un SUV coupè o appunto Fastback con una lunghezza di poco inferiore ai 4,4 metri che porterà Fiat in un segmento di mercato mai esplorato fino ad oggi. Questo veicolo sarà prodotto insieme alla Fiat Grizzly su piattaforma smart car di Stellantis presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra.

Dell’abitacolo della futura Fiat Fastback non sono ancora disponibili immagini ufficiali, ma si prevede un design ispirato alla Grande Panda, con una plancia simile e comandi dallo schema analogo. Tuttavia, il posizionamento più alto suggerisce materiali migliori, inserti cromati e un sistema infotainment con display superiore ai 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Sul piano tecnico, la nuova Fiat Fastback offrirà una gamma elettrificata: la versione d’ingresso adotterà il 1.2 PureTech Mild Hybrid da 145 CV con cambio automatico a doppia frizione e motore elettrico integrato, mentre la variante 100% elettrica avrà 113 CV e due batterie (44 e 54 kWh), per circa 400 km di autonomia reale. Non si esclude una versione a benzina da 100 CV per i mercati emergenti. Modello globale, sarà prodotta in Europa, America Latina e Asia, con debutto che come vi abbiamo già scritto è atteso entro la fine del prossimo mese di giugno.