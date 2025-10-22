Nuova Alfa Romeo Tonale GTA: il SUV più estremo sarebbe proprio così

X-Tomi Design ha appena stuzzicato gli appassionati del Biscione con un render digitale in cui immagina una nuova Alfa Romeo Tonale GTA, pubblicato sulla propria pagina Facebook. La creazione, seppur frutto della fantasia del designer, suggerisce come potrebbe apparire una versione estrema del SUV medio del marchio italiano, collocandosi idealmente al vertice della gamma.

Ecco come potrebbe apparire una ipotetica nuova Alfa Romeo Tonale GTA

L’ispirazione principale è chiaramente la leggendaria Giulia GTA. Il render mostra un frontale più aggressivo, passaruota in tinta con la carrozzeria, cerchi maggiorati e pinze dei freni più imponenti. Non manca il celebre quadrifoglio verde, simbolo delle versioni più sportive di Alfa Romeo, a completare un look che trasuda sportività e presenza su strada.

Tecnicamente, però, la nuova Alfa Romeo Tonale GTA non potrebbe condividere il cuore pulsante della Giulia GTA: il V6 biturbo da 2.9 litri. La piattaforma differente impedirebbe l’installazione di tale propulsore, rendendo impossibile raggiungere gli oltre 540 cavalli della berlina sportiva. Tuttavia, l’ipotesi di una motorizzazione ibrida potrebbe salvare la situazione. Abbinando un motore termico a uno o due motori elettrici, la Tonale GTA potrebbe offrire prestazioni interessanti, con uno 0-100 km/h ipotetico inferiore ai 4,5 secondi.

Nonostante il fascino, al momento l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Tonale GTA nella realtà appare poco probabile. Stellantis dovrebbe affrontare costi di sviluppo elevati per realizzare un “mostriciattolo” di questo calibro, e il mercato delle sportive di nicchia sta diventando sempre più selettivo. La Giulia GTAm rimane quindi l’esempio più estremo di casa Alfa, anche se oggi i prezzi sono ormai vertiginosi e fuori dalla portata di molti appassionati.

Il render di X-Tomi Design resta così una suggestione digitale, un sogno sportivo che mostra quanto potrebbe diventare cattiva e affascinante la Tonale se Alfa Romeo decidesse mai di spingersi oltre i limiti del suo SUV medio.