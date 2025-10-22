Nuova Alfa Romeo Duetto: il mito del Biscione pronto a rinascere

Di una nuova Alfa Romeo Duetto si è parlato spesso negli ultimi anni. Infatti si vocifera di un suo ritorno anche se solo in edizione limitata forse grazie proprio al programma bottega che ha lanciato sul mercato la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. A proposito del programma bottega proprio di recente si è vociferato del possibile arrivo di un secondo modello entro la fine del 2026. Al momento però non si sa se sarà proprio la Duetto o un altro iconico veicolo che ha fatto parte della storia del biscione.

Suggestiva ipotesi per una nuova Alfa Romeo Duetto

Nel frattempo il fascino senza tempo dell’Alfa Romeo Duetto torna a far parlare di sé grazie a un suggestivo render firmato dal designer Mirko del Prete e pubblicato su Instagram nei giorni scorsi, che reinterpreta la storica spider italiana in chiave moderna. L’idea alla base del progetto è chiara: creare una piccola spider a due posti, pensata per l’uso quotidiano e adatta a tutte le età, senza però tradire l’eleganza e lo spirito sportivo che da sempre contraddistinguono il marchio del Biscione

Nel render, la nuova Alfa Romeo Duetto sfoggia linee fluide e proporzioni armoniose, mantenendo i tratti distintivi che hanno reso celebre l’originale degli anni ’60 — come il profilo basso, il frontale pulito e la coda sinuosa — ma reinterpretati con un linguaggio estetico attuale. I fari sottili, le superfici scolpite e i cerchi dal design ricercato creano un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità.

Il concept di del Prete ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati Alfa Romeo sui social, molti dei quali sognano di vedere una spider compatta tornare davvero in gamma. Un render, dunque, che più che un semplice esercizio di stile rappresenta un invito a riportare in vita l’emozione del guidare “a cielo aperto”. Vedremo se davvero in futuro ci sarà spazio per questo clamoroso ritorno anche se in edizione limitatissima e probabilmente con un prezzo non alla portata di tutti.