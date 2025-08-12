Fiat Panda Fastback: motore ibrido o elettrico, design aggressivo e coda tronca

Nel 2026 debutterà quella che al momento è conosciuta come Fiat Panda Fastback o anche come nuova Fiat Fastback. Si tratterà di un SUV coupè lungo poco meno di 4,4 metri su piattaforma smart car di Stellantis che sarà prodotto a Kenitra in Marocco. Avrà uno stile audace e aggressivo con il tetto spiovente al posteriore e la coda tronca. Di recente sul web è apparsa la prima foto spia del prototipo camuffato che conferma quanto già era stato detto in precedenza a proposito dello stile di questo futuro modello destinato a far parlare a lungo di se quando finalmente sarà presentato.

Fiat Panda Fastback adotterà diversi tratti stilistici comuni alle sue “sorelle”, tra cui linee squadrate e la firma luminosa a LED

Secondo indiscrezioni, la nuova Fiat Panda Fastback adotterà diversi tratti stilistici comuni alle sue “sorelle”, tra cui linee squadrate e la caratteristica firma luminosa a LED con effetto “pixel”. Anche la meccanica sarà condivisa, mentre l’abitacolo presenterà numerose somiglianze con quello della Fiat Grande Panda. Pensata per un lancio globale, la Fastback sarà proposta come modello multienergia, con varianti 100% elettriche e ibride. Sarebbe invece esclusa l’adozione del motore 1.2 a benzina non elettrificato con cambio manuale, destinato progressivamente a equipaggiare le piccole del gruppo Stellantis. La Grande Panda, con questa motorizzazione di base, dovrebbe debuttare sul mercato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Fiat Panda Fastback che probabilmente alla fine avrà un nome diverso sarà il terzo modello della nuova famiglia Panda dopo la Grande Panda e la Giga Panda e il suo arrivo è atteso con grande curiosità in quanto porterà la casa torinese in un segmento di mercato mai frequentato e dunque c’è grande curiosità di sapere quella che sarà l’accoglienza che il modello riceverà quando finalmente verrà lanciato sul mercato con prezzi che dovrebbero essere sicuramente interessanti per tutte le versioni ed in particolare per quella base.