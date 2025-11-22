Stellantis annuncia il ritorno di Jon Nelson per guidare le società di servizi finanziari e leasing dell’azienda

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore che Jon Nelson tornerà a far parte dell’azienda a gennaio 2026 nel nuovo ruolo di Responsabile delle società di Servizi Finanziari e Leasing di Stellantis, riportando al Direttore Finanziario João Laranjo. Nelson guiderà lo sviluppo e la crescita dei servizi finanziari del gruppo automobilistico, promuovendo l’innovazione e le soluzioni incentrate sul cliente nei mercati globali.

Nelson vanta una vasta e consolidata esperienza globale nell’ambito della trasformazione finanziaria, dei mercati dei capitali e della finanza automobilistica, maturata attraverso anni di attività in contesti internazionali complessi e ad alta intensità strategica. Attualmente ricopre il ruolo di partner all’interno della divisione di consulenza aziendale statunitense di PwC, posizione dalla quale si prepara a uscire prima di fare ritorno in Stellantis per assumere nuove responsabilità.

Prima di entrare in PwC nel 2024, Nelson ha svolto funzioni chiave come responsabile finanziario per la pianificazione dei prodotti, l’allocazione del capitale e la gestione delle sinergie in Stellantis. Nel corso del suo precedente mandato in azienda ha inoltre ricoperto numerosi ruoli dirigenziali nei settori della contabilità, del controllo di gestione e della supervisione finanziaria, contribuendo in modo significativo allo sviluppo operativo e alla governance economica del gruppo.

“La comprovata esperienza di Jon nella guida di grandi team internazionali e nell’esecuzione di strategie finanziarie complesse sarà determinante per il progresso dell’eccellenza finanziaria di Stellantis”, ha dichiarato João Laranjo, Chief Financial Officer. “Siamo molto lieti di riavere un talento del suo calibro tra le nostre fila”. Vedremo dunque in concreto questa nomina cosa comporterà per il gruppo guidato da Antonio Filosa.