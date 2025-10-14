Stellantis ha annunciato importanti cambiamenti nel team dirigenziale in Messico

Stellantis Messico ha annunciato una riorganizzazione strategica del proprio team dirigenziale. Questi cambiamenti avverranno con effetto immediato. Jesús Rodríguez è stato nominato Vicepresidente Commerciale di Stellantis Messico, assumendo la responsabilità delle aree Vendite, Post-Vendita, Pianificazione dei Volumi e Distribuzione. In questa nuova posizione, avrà il compito di guidare la crescita e consolidare la presenza del gruppo nel mercato messicano, contribuendo a rafforzare la strategia commerciale e la soddisfazione dei clienti. Allo stesso tempo, Rodríguez continuerà a ricoprire anche il ruolo di Brand Director di Alfa Romeo. Questo dovrebbe garantire una certa coerenza nella gestione del marchio premium all’interno della struttura aziendale del gruppo automobilistico in Messico.

I cambiamenti fanno parte di una strategia volta a rafforzare il team di Stellantis nel paese

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore automobilistico in Messico e America Latina, Jesús Rodriguez ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, distinguendosi nel consolidamento di modelli di business redditizi e nello sviluppo e nell’implementazione di strategie commerciali e post-vendita orientate al cliente. Jesús Rodriguez ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica e un MBA presso l’Università Nazionale Sperimentale Simón Rodríguez. Andrea González è stata nominata da Stellantis Brand Director di Peugeot Messico. Questo ruolo andrà ad affiancare alle sue attuali responsabilità come Direttrice dello Sviluppo Concessionari.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico, González ha ricoperto posizioni di rilievo in ambiti strategici. Tra questi le relazioni istituzionali, le vendite, la pianificazione commerciale e la customer experience. La sua nomina rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Peugeot in Messico. Nel paese il marchio punta a rafforzare la propria rete di distribuzione e a migliorare l’esperienza dei clienti, consolidando al tempo stesso la propria presenza nel mercato latinoamericano sotto la guida di Stellantis.

“I cambiamenti nel nostro team fanno parte di una strategia volta a rafforzare il nostro team dirigenziale e prepararci a una nuova era. Con un team dirigenziale più forte, stiamo costruendo un’organizzazione più agile, focalizzata sull’innovazione e pronta a superare qualsiasi sfida”, ha affermato Daniel González, CEO di Stellantis Messico.