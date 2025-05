Dodge Durango 2026: svelata la sua gamma, ecco le novità

Dodge potenzia la gamma di Dodge Durango 2026, con particolare attenzione al popolare Dodge Durango R/T con motore HEMI, introducendo il nuovo pacchetto Dodge Durango R/T Blacktop Redline 2026, riproponendo il pacchetto R/T Tow N Go come opzione indipendente e offrendo una gamma di cerchi rinnovata per il modello R/T. La gamma Dodge Durango 2026 includerà il Durango GT, il Durango R/T con motore HEMI V-8 da 5,7 litri con i migliori 360 cavalli e 490 Nm di coppia della categoria e il SUV a benzina più potente di sempre, il Dodge Durango SRT Hellcat da 710 cavalli.

Nuovo pacchetto Blacktop Redline e una gamma di cerchi rinnovata per Dodge Durango 2026

“Il Dodge Durango è il SUV muscoloso a tre file di sedili ed è dotato del carattere da muscle car Dodge, della migliore capacità di traino della categoria in ogni allestimento e della capacità di ospitare fino a sette persone”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Il Durango con motore HEMI offre l’unico V8 della sua categoria e la maggiore potenza sotto i 50.000 dollari. È una combinazione potente e i clienti apprezzano la sua proposta unica di potenza e prestazioni, con vendite al dettaglio in crescita del 64% nel primo trimestre su base annua. Ora, per il 2026, intendiamo continuare a offrire ai nostri clienti SUV Dodge un accesso più facile a maggiori prestazioni e capacità.”

Dall’efficiente motore V6 alle prestazioni della SRT Hellcat, il Durango offre un’opzione per ogni appassionato di muscle car moderne che cerca prestazioni abbinate a capacità e capacità flessibili. Con la possibilità di ospitare fino a sette persone nelle sue tre file di sedili, il Durango mantiene la sua pretesa di essere un SUV adatto alle famiglie, dotato del carattere da muscle car Dodge ed estremamente capace, con la migliore capacità di traino della categoria in ogni livello di allestimento. Il SUV a tre file offre flessibilità con 50 configurazioni di sedili e 85,1 piedi cubi massimi di spazio di carico.

Dodge Durango 2026 offre ai consumatori oltre 60 dispositivi di sicurezza, tra cui il monitoraggio dell’angolo cieco di serie (con sistema di rilevamento del traino per i modelli dotati di rimorchio), sette airbag di serie, airbag a tendina laterali a tre file di lunghezza totale, airbag laterali per il torace montati sui sedili anteriori di serie, poggiatesta attivi anteriori, controllo di stabilità del rimorchio di serie, Cruise Control adattivo con funzione di arresto automatico, Rear Cross Path Detection e Uconnect Access con chiamata al 112 e assistenza stradale.

I modelli Dodge Durango GT e Durango R/T 2026 saranno ordinabili negli USA a partire da giugno, mentre l’arrivo dei veicoli presso le concessionarie Dodge è previsto per il terzo trimestre del 2025. Il prezzo di listino consigliato dal produttore statunitense per la Durango GT è di $ 38.495, mentre per la Durango R/T 2026 il prezzo di listino è di $ 49.995. I dettagli sulla Durango SRT Hellcat 2026 saranno condivisi nel terzo trimestre del 2025.