Fiat Pandina e Grande Panda 2026: aperti gli ordini in Germania

Le versioni 2026 della Fiat Pandina e della Fiat Grande Panda sono ora disponibili per l’ordine in Germania. L’iconica famiglia di modelli entra nel nuovo anno con numerose funzionalità in termini di tecnologia, connettività e sostenibilità, oltre a una gamma di prodotti ancora più chiara. La Fiat Grande Panda e la Fiat Pandina incarnano due espressioni diverse ma complementari della strategia di modello FIAT. I prezzi della nuova Fiat Pandina partono da 16.490 euro, mentre la Fiat Grande Panda 2026 è disponibile a partire da 18.990 euro

In Germania Fiat Pandina e Fiat Grande Panda 2026 sono ora disponibili per l’ordine

Fiat Grande Panda si conferma versatile e adatta a ogni esigenza, offrendo tre diverse tecnologie di propulsione, tutte a trazione anteriore. La versione Electric è 100% elettrica, con potenza di 83 kW (113 CV) e batteria da 44 kWh che garantisce fino a 320 km di autonomia (WLTP), con consumi di 16,8 kWh/100 km e zero emissioni di CO2. La Hybrid, mild hybrid, combina il motore turbo benzina 1.2 da 74 kW (101 CV) con un motore elettrico, raggiungendo 81 kW (110 CV), con batteria ricaricata tramite recupero in decelerazione, ottimizzando consumi e comfort urbano. Il benzina da 1.2 litri eroga 74 kW (100 CV), assicurando guida piacevole e costi accessibili. Fiat Pandina adotta il motore ibrido 1.0 da 48 kW (65 CV) senza ricarica esterna. L’intera gamma Grande Panda è disponibile negli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA, con possibilità di personalizzazione di pacchetti e colori, mentre la Pandina è proposta anche in versione CROSS.

Fiat Grande Panda: prezzi da 18.990 euro

Fiat Grande Panda inaugura una nuova generazione di modelli basati sulla piattaforma Stellantis Smart Car, combinando stile iconico e funzionalità urbana. Con linee retrò spigolose ispirate alla prima Panda degli anni ’80, offre spazio per cinque persone e una guida pensata per le famiglie. La gamma include tre allestimenti: POP, essenziale ma completo di sei airbag, sistemi di assistenza alla guida, sensori posteriori e quadro strumenti da 10 pollici; ICON, più tecnologica con display infotainment da 10,25 pollici, LED pixel e ricarica wireless; LA PRIMA, top di gamma con dettagli off-road, cerchi da 17”, rivestimenti in fibra di bambù e materiali riciclati come Lapolen Ecotek.

La Fiat Pandina, erede della Panda, mantiene compattezza e funzionalità, disponibile in allestimenti POP, ICON e CROSS, con dotazioni di sicurezza complete, infotainment Uconnect, sedili in materiali riciclati e stile off-road nella versione CROSS. Infine, tutti i modelli in Rosso Passione celebrano la collaborazione con l’organizzazione benefica (RED), con due distintivi emblemi sui montanti centrali, a sostegno delle comunità più vulnerabili e della lotta contro l’AIDS.