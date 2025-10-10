in Dodge

Dodge e Mopar: svelano in anteprima un concept che presenteranno al SEMA 2025

Si dovrebbe trattare di una particolare versione della variante di Charger dotata di motore termico

Il SEMA Show torna il 4 novembre e Stellantis si prepara a sorprendere con una vasta gamma di veicoli personalizzati. L’azienda esporrà modelli completi, concept e centinaia di componenti ad alte prestazioni, puntando a catturare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. I dettagli restano ancora top secret, ma la campagna teaser ha già svelato un’anteprima: un concept Dodge Charger viola.

Primo teaser di una nuova concept car Dodge per il SEMA 2025

L’analisi dell’immagine suggerisce che si tratti di una variante con motore a combustione interna, grazie alla presenza di una presa d’aria centrale. Stellantis conferma così il suo impegno nel combinare design innovativo e performance, offrendo un assaggio delle novità che renderanno il SEMA Show 2025 un evento imperdibile per gli appassionati di auto e personalizzazioni.

Non c’è molto altro da vedere, ma a quanto pare l’auto avrà un cofano nero a contrasto. Possiamo anche aspettarci un assortimento di gadget Mopar. Non è molto su cui basarsi, ma sicuramente nel corso dei prossimi giorni nuovi dettagli saranno svelati a proposito di questa interessante novità che vedremo a novembre.

Nel frattempo ricordiamo che negli USA la Dodge Charger R/T del 2026 parte da 49.995 dollari ed è dotata di un motore Hurricane biturbo da 3,0 litri a sei cilindri in linea che eroga 420 CV (313 kW / 426 CV) e 634 Nm di coppia. Questo consente al modello di raggiungere una velocità massima di 270 km/h.

Il nuovo Charger Scat Pack parte invece da 54.995 dollari e punta in alto con un motore ad alta potenza che eroga 550 CV (410 kW) e 719 Nm di coppia. Le prestazioni sono impressionanti: da 0 a 60 mph (0-96 km/h) in 3,9 secondi e un quarto di miglio coperto in 12,2 secondi, con velocità massima di 285 km/h.

Il propulsore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale di serie, disattivabile per passare alla modalità posteriore, ideale per derapate, ciambelle fumose e puro divertimento di guida. Il Charger Scat Pack arriverà nei concessionari entro la fine dell’anno, mentre il modello R/T è previsto per la metà del 2026, ampliando la gamma Charger con performance e stile da vero muscle car.

