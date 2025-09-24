Dodge Charger Daytona si aggiudica il premio Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2025

Il sistema di propulsione elettrica da 670 cavalli della prima e unica muscle car elettrica al mondo, la Dodge Charger Daytona, si è aggiudicato il premio Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2025. La Charger Daytona a trazione integrale è alimentata da un sistema di propulsione a 400 volt che incorpora un pacco batterie ad alta tensione da 100,5 kWh, un doppio modulo di carica integrato e moduli di trazione elettrica (EDM) anteriori e posteriori, ciascuno con una potenza nominale di 335 CV (250 kW) e 313,5 lb-ft di coppia.

Wards ha valutato la Dodge Charger Daytona Scat Pack, la muscle car più veloce e potente del mondo

“La propulsione elettrica e il carattere da muscle car vanno di pari passo, rendendo la Dodge Charger Daytona un’auto diversa da qualsiasi altra al mondo”, ha dichiarato Micky Bly, vicepresidente senior di Stellantis, responsabile dell’ingegneria dei sistemi di propulsione. “Il nostro team ha progettato un’auto che accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e completa il quarto di miglio in 11,5 secondi, pur rimanendo sufficientemente raffinata per la guida quotidiana”.

Il sistema di propulsione della Dodge Charger Daytona è progettato su misura per le prestazioni di una muscle car, con un ampio menu di funzioni che include PowerShot, che eroga 40 cavalli incrementali per 10 secondi su richiesta del conducente, le modalità di guida che includono Track, Drag e Custom, e le opzioni Race, tra cui le impostazioni Drift/Donut.

“Il gruppo propulsore della Dodge Charger Daytona Scat Pack aiuta a reimmaginare cosa può essere un veicolo elettrico”, ha affermato Drew Winter, giudice del Wards’ 10 Best Engines and Propulsion Systems. “Oggi sul mercato sono disponibili molti sistemi di propulsione elettrica impressionanti, ma nessuno può eguagliare la presenza e la personalità di questo, grazie all’audacia dei suoi ingegneri”. “

La nostra Dodge Charger Daytona libera tutte le prestazioni insite in un veicolo elettrico”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Di conseguenza, la Charger Daytona è la muscle car più veloce e potente al mondo, e questo prestigioso riconoscimento da parte di Wards è una conferma da parte di terzi che continuiamo a offrire le prestazioni che i nostri clienti Dodge richiedono”.

La Dodge Charger Daytona è inoltre dotata del primo scarico a camera Fratzonic al mondo, in attesa di brevetto. Offre un rombo distintivo, con un’intensità sonora legata alle prestazioni più elevate, migliorando la sensazione di immersione a bordo.

Per il 2026, la Charger Daytona Scat Pack offre anche il Track Package come optional indipendente, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere un prezzo base per le prestazioni del Dodge Scat Pack o di equipaggiare il proprio veicolo con tutti gli accessori della muscle car.

La Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026, completamente elettrica a due porte, è disponibile a un prezzo consigliato di partenza di $ 59.995, offrendo la potenza più elevata disponibile nel settore sotto i $ 60.000. La Charger Daytona Scat Pack completamente elettrica fa parte della nuovissima gamma Charger multi-energia, che per l’anno modello 2026 aggiungerà la Dodge Charger Scat Pack alimentata dal motore turbocompresso SIXPACKe modelli Charger R/T. Con 550 cavalli, la Dodge Charger Scat Pack con motore SIXPACK è l’auto più potente sotto i 55.000 dollari. Tutti i modelli Charger della gamma saranno disponibili con due o quattro porte.

Questo riconoscimento segna il nono anno consecutivo in cui un sistema di propulsione Stellantis si guadagna un posto in questa prestigiosa lista. Nei 31 anni di storia del premio Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems, i motori/sistemi prodotti da Stellantis hanno rappresentato 25 vincitori. All’inizio di quest’anno, anche la nuova Dodge Charger Daytona ha vinto il premio Wards 10 Best Interior and UX systems.