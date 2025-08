Jeep: con Renegade, Compass e Commander vince tre premi nella categoria “Best Buy” di Quatro Rodas

Jeep ha appena ampliato la sua collezione di trofei in Brasile, triplicandoli. Il marchio del gruppo Stellantis riafferma la sua forza nel mercato automobilistico brasiliano aggiudicandosi i massimi riconoscimenti in tre distinte categorie del premio Best Buy 2025, promosso dalla rivista Quatro Rodas. La casa americana di Stellantis non poteva mancare in un premio considerato uno dei più importanti del settore automobilistico nazionale, valutando attentamente aspetti come rapporto qualità-prezzo, comfort, prezzi dei ricambi, assicurazione e garanzia, tra gli altri fattori che influenzano direttamente le decisioni di acquisto dei consumatori.

Jeep Renegade, Compass e Commander sono stati votati come Best Buy dell’anno nelle rispettive categorie

Per il secondo anno consecutivo, la Jeep Renegade Sport 1.3 Turbo è stata nominata miglior SUV nella categoria fino a R$ 120.000, confermando la sua posizione di rilievo nel mercato brasiliano. Equipaggiata con il motore T270, con potenza fino a 176 CV, la Renegade si distingue per prestazioni, tecnologia e versatilità. Dal suo lancio nel 2015, la Renegade ha rivoluzionato il segmento SUV in Brasile, affermandosi come punto di riferimento tra i modelli compatti in quello che è il principale mercato auto del Sud America.

Nella categoria SUV con prezzo fino a R$ 300.000, la Compass è stata la grande vincitrice. Il trofeo ha riconosciuto il modello come punto di riferimento per raffinatezza e potenza, grazie al suo motore turbo Hurricane da 2,0 litri da 272 CV, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h (0-62 mph) in soli 6,3 secondi. La Compass si distingue nel suo segmento per la combinazione di lusso, tecnologia avanzata e prestazioni impressionanti.

A completare il podio, Il SUV di segmento D Jeep Commander che si è aggiudicato il primo posto nella categoria SUV fino a R$ 500.000. Con tutta la raffinatezza, la spaziosità e le prestazioni di un SUV premium, il modello dimostra perché è il SUV da sogno per gli avventurieri e gli appassionati che desiderano il massimo in termini di comfort, innovazione e prestazioni. Il grande SUV di Jeep è inoltre dotato del motore turbo Hurricane da 2,0 litri da 272 CV, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi garantendo dunque prestazioni di alto livello.

“Un premio molto importante nel mondo dell’automotive, che riconosce la forza dei tre modelli che produciamo e vendiamo nel Paese!” ha dichiarato con una certa soddisfazione Hugo Domingues, Vice Presidente Jeep per il Sud America. “Il nostro marchio rimane un punto di riferimento tra i SUV in Brasile e sono certo che continueremo a esserlo per molti anni a venire. Vorrei ringraziarvi a nome del team Jeep, dei nostri concessionari partner e, soprattutto, dei nostri clienti che si fidano e vivono il mondo Jeep con i loro veicoli iconici”, ha concluso il dirigente della casa automobilistica.