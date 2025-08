Ferrari 12Cilindri si trasforma nell’estrema 12XXMM

Ferrari 12Cilindri è l’ultima novità della casa automobilistica del cavallino rampante che a causa del suo stile a dir poco audace ha diviso l’opinione pubblica. A proposito di questa super car davvero interessante oggi vi segnaliamo che sul web nelle scorse ore è apparso un render in cui viene immaginata una versione estrema dell’auto della casa di Maranello.

Sul web immaginata una versione ancora più audace ed estrema della Ferrari 12Cilindri

Iung Anissa, designer automobilistico indipendente noto sui social come anissadothings, ha proposto una rivisitazione digitale estrema della Ferrari 12Cilindri, trasformandola completamente. La sua creazione, chiamata Ferrari 12XXMM (Mille Miglia), sostituisce la tradizionale 12Cilindri con un nuovo concept audace.

Secondo lo stesso Anissa, il design si ispira alla 365 GTB/4 Competizione #22, la versione da corsa della Daytona, integrando elementi dei modelli Ferrari XX come la 599XX EVO, da cui provengono l’alettone posteriore e i canard. Non mancano dettagli che richiamano iconiche vetture come la 250, la 288 GTO e la leggendaria F40, creando un omaggio ricco di riferimenti storici.

Nonostante l’apparente fusione di stili, il risultato è armonioso: la verniciatura rosso metallizzato con inserti neri e i cerchi forgiati Dillinger conferiscono a questa particolare versione della Ferrari 12Cilindri un’estetica compatta e dinamica, offrendo alla Ferrari un aspetto sportivo e aggressivo, perfetto per una “vettura da corsa su strada.”

Se la 12Cilindri di serie ha diviso i puristi per la scomparsa dei fari posteriori rotondi e il design più sobrio, la versione XXMM ne accentua l’anima da corsa. Questa proposta rappresenta una visione alternativa, forse non realizzabile nella realtà, ma che rispecchia perfettamente lo spirito Ferrari di spingersi oltre i limiti, anche solo per divertimento.