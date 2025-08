Il restauro che va in fumo: questa Ferrari 308 ha sconfitto un meccanico

Tentare di riportare in vita una sportiva d’epoca può essere un viaggio entusiasmante, ma anche estremamente impegnativo. Lo sa bene uno YouTuber appassionato, noto online come Ratarossa, che si è lanciato nella missione di restaurare una Ferrari 308, solo per scoprire che il percorso era pieno di insidie e, come prevedibile, tanto fumo.

La Ferrari 308, con le sue linee decise e il fascino retrò degli anni Settanta e Ottanta, potrebbe non essere l’auto più amata dai puristi della rossa di Maranello, ma per molti fan di lunga data rappresenta una vera icona. Per un colpo di fortuna narrato sul web, ritrovata abbandonata in garage polverosi o addirittura in vecchi fienili, questa coupé è diventata il sogno proibito dei restauratori.

Ratarossa, conosciuto per i suoi progetti DIY documentati su YouTube, ha deciso di dare nuova vita a una di queste 308 dimenticate per troppo tempo. Tuttavia, non tutto è andato come si pensava. Dopo i primi lavori, dal tubo di scarico ha iniziato a uscire fumo in quantità preoccupanti, segno evidente che qualcosa di serio non andava nel cuore pulsante dell’auto. Il problema, come si è scoperto, non era affatto banale.

Chiamati in causa gli specialisti di RE Performance, è emerso che il motore V12 mostrava perdite nei cilindri fino al 20%, ben oltre il limite accettabile del 5%. Anni di inattività e usura avevano lasciato il segno, rendendo necessario un intervento tecnico di alto livello. Il motore è stato quindi inviato per un restauro professionale, una procedura che prevede la revisione completa dei cilindri, il serraggio delle componenti e la pulizia approfondita dell’intero sistema. Un’operazione tutt’altro che veloce o economica.

Nel frattempo, il proprietario sta riflettendo sull’estetica della 308. Aveva considerato una nuova verniciatura, ma ha poi deciso di mantenere l’originale livrea bicolore, preferendo invece una lucidatura accurata per riportare la carrozzeria al suo antico splendore.

Nonostante gli ostacoli, il progetto è ben avviato e potrebbe diventare uno dei più riusciti restauri di Ferrari 308 degli ultimi anni. Il sogno è quello di riportarla finalmente sulle strade, pronta a rombare con nuovo vigore insieme alle sorelle ben più giovani.

Il video: