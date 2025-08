Ferrari Grazia 2027, il concept che vuole suggerire la prossima hypercar di Maranello

Nel mondo delle supercar esclusive, le trovate inaspettate fanno sempre notizia. E stavolta, la protagonista è una Ferrari Daytona SP3 unica nel suo genere, battezzata informalmente come “599+1”, un modello aggiuntivo non previsto inizialmente nella produzione limitata della serie.

Questo esemplare è stato appena svelato con una sorprendente livrea bicolore nero-gialla stile “Two-Face” e sarà messo all’asta per beneficenza durante la prestigiosa Monterey Car Week, in programma dall’8 al 17 agosto in California. Sarà abbastanza per rubare la scena a Lamborghini? Il marchio di Sant’Agata Bolognese ha infatti annunciato l’ennesimo record di vendite nella prima metà dell’anno, grazie al successo della nuova Revuelto V12 PHEV, della sportiva Temerario in arrivo e del colosso a ruote alte Urus. Ma Ferrari non è certo a corto di armi.

L’attuale gamma del Cavallino è un’autentica parata di stelle: dalla Roma e la sua evoluzione chiamata Amalfi, alla 296 GTB V6 plug-in hybrid, passando per il potente SUV Purosangue spinto da un V12 atmosferico. E poi ci sono la 12Cilindri, la travolgente hypercar F80, e naturalmente l’iconica SF90 Stradale, ora evoluta nelle versioni XX Stradale e Spider da oltre 1.000 cavalli.

Nel frattempo, nel vivace universo parallelo della CGI, alcuni visionari del design virtuale stanno già immaginando il futuro della Casa di Maranello. Uno su tutti, Giorgi Tedoradze, alias tedoradze.giorgi sui social, ha ideato un concept chiamato Ferrari Grazia 2027.

Ancora avvolta nel mistero, questa hypercar ipotetica è arrivata al pubblico con alcuni render inediti. La Ferrari immaginaria mostra un design audace e muscoloso, scarico alto centrale (quindi decisamente non full electric), e chiari richiami stilistici alla rivale Revuelto.

Potrebbe passare per l’erede della SF90 e sotto il cofano ci potrebbe essere un V8 ruggente, se non il ritorno del leggendario V12. Di sicuro sappiamo che Ferrari sta preparando il terreno per un futuro in cui tecnologia ibrida e passione meccanica viaggeranno ancora a braccetto.