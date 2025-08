Fiat: tutte le promozioni previste per le sue auto ad agosto 2025, i prezzi

Oggi vogliamo parlarvi di tutte le offerte e promozioni Fiat per agosto 2025, con i listini aggiornati, a partire dalla Fiat Grande Panda. Il modello ibrido Pop, versione base della vettura, è disponibile a 16.950 euro, con condizioni speciali che richiedono la rottamazione di un veicolo Euro 4 e un finanziamento con 35 rate mensili da 149 euro, un anticipo di 3.357 euro e una rata finale di 11.484 euro. Il prezzo di listino senza agevolazioni è di 18.950 euro.

Ecco le principali promozioni di agosto 2025 per quanto concerne la gamma di Fiat

Per la versione elettrica della Fiat Grande Panda Pop, il prezzo promozionale di agosto 2025 è di 21.950 euro, in calo rispetto ai 24.950 euro di listino. Anche in questo caso è necessaria la permuta e un finanziamento con 35 rate da 199 euro, un anticipo di 5.641 euro e una rata finale di 12.817,10 euro.

Proseguiamo con la Fiat Panda, disponibile a 10.650 euro, un’offerta che abbiamo già esaminato in dettaglio. La Fiat 600 Elettrica Pop è invece proposta a 29.750 euro, rispetto ai 31.750 euro di listino. Anche qui è previsto un anticipo di 6.484 euro, 35 rate da 299 euro e una rata finale di 15.359,15 euro, sempre con finanziamento e permuta.

La Fiat 600 Hybrid Pop beneficia di uno sconto di 4.500 euro, scendendo a 20.350 euro rispetto ai 25.850 euro, grazie a rottamazione e finanziamento. Da segnalare anche la Fiat 500e Pop 23 kWh, disponibile a 20.950 euro invece di 23.900 euro, con permuta o rottamazione e finanziamento. Infine, la Fiat Tipo 1.6 130CV Diesel resta una “best buy” ad agosto 2025, a 16.200 euro anziché 18.200, sempre con finanziamento. In questo modo la principale casa automobilistica italiana intende rafforzare ulteriormente la propria leadership nel mercato auto italiano oltre ovviamente a dare la possibilità ai clienti in Italia di poter acquistare una delle sue auto senza doversi svenare.