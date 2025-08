Fiat in Brasile sponsorizzerà la quinta e ultima stagione di Stranger Things

Fiat, il marchio leader in Brasile per vendite da cinque anni consecutivi e sinonimo di innovazione tecnologica e prestazioni di rilievo, annuncia la sponsorizzazione della quinta stagione della celebre serie Netflix “Stranger Things” in Brasile. Questa collaborazione rappresenta l’unione di due realtà che condividono valori fondamentali come autenticità, audacia e un forte legame intergenerazionale, unendo il mondo dell’automotive a quello dell’intrattenimento di successo globale. La partnership sottolinea l’impegno della casa torinese nel dialogare con un pubblico giovane e dinamico, offrendo esperienze e contenuti che rispecchiano lo spirito contemporaneo e l’innovazione.

La partnership tra Fiat e Stranger Things segna l’incontro di due mondi che condividono numerosi valori

La serie televisiva, lanciata dal noto servizio di streaming nel luglio del 2016, ha conquistato milioni di fan sparsi in tutto il mondo, diventando rapidamente un fenomeno globale. È ampiamente riconosciuta per la sua trama avvincente e coinvolgente, che riesce a catturare l’attenzione degli spettatori episodio dopo episodio. Ambientata negli iconici anni ’80, la storia ruota attorno a un gruppo di personaggi giovani ma determinati, che si trovano a dover affrontare con coraggio e determinazione le minacce e i misteri provenienti dal sinistro mondo parallelo chiamato “Sottosopra”, mettendo alla prova la loro amicizia e il loro coraggio in circostanze estremamente pericolose.

“Stranger Things è un fenomeno globale, anche in Brasile, che unisce le generazioni attraverso il mistero e l’avventura, ma anche la nostalgia, l’innovazione e le narrazioni coinvolgenti. Per Fiat, essere presenti nella quinta e ultima stagione rappresenta un’opportunità unica per coniugare la nostra passione per la mobilità e l’audacia con l’ambiente creativo e dinamico della serie. Proprio come i personaggi affrontano l’ignoto con coraggio e forza, le nostre auto rappresentano libertà, carattere, spirito giovanile e potenza”, commenta Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing & Brand Communications di Stellantis in Sud America.

La prima parte della quinta stagione di Stranger Things debutterà il 26 novembre. Maggiori dettagli sulla sponsorizzazione di Fiat saranno pubblicati nelle prossime settimane.