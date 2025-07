Fiat 500e: nel 2027 la versione con nuova batteria, prezzo più basso e più autonomia

Stellantis investirà oltre 100 milioni di euro per il lancio di una nuova versione dell’attuale Fiat 500e che dovrebbe arrivare nel 2027. Questa vettura disporrà di una nuova batteria che dovrebbe essere più economica e offrire maggiore autonomia rispetto al modello attuale rendendo di nuovo l’auto competitiva sul mercato. Infatti la vettura che aveva iniziato bene la sua avventura sul mercato nel 2020 ha perso smalto e adesso la domanda è calato molto a causa di un prezzo troppo elevato e di una autonomia giudicata non all’altezza delle rivali.

La famosa versione con nuova batteria di Fiat 500e potrebbe arrivare nel 2027

Questo ovviamente ha causato un forte calo della produzione che ha causato non pochi problemi alla fabbrica in cui viene prodotta e cioè lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Questo per fortuna tra pochi mesi dovrebbe finalmente riprendersi grazie all’avvio della produzione della nuova Fiat 500 ibrida rivelata nei giorni scorsi per la quale si prevede la produzione di almeno 5 mila unità nel 2025 e poi a regime oltre 100 mila unità all’anno.

A dare man forte a questo modello dal 2027 arriverà la nuova versione di Fiat 500e di cui però al momento si sa ben poco. Probabilmente userà batterie LFP ma certezze al momento non ve ne sono. Sappiamo solo che offrirà più autonomia a prezzi ridotti rispetto al modello attuale diventando altrettanto competitiva sul mercato della sua controparte ibrida.

Poi nel 2030 sarà la volta della nuova generazione della city car elettrica che ovviamente sarà un modello totalmente nuovo. Maggiori informazioni su questa futura generazione le avremo già nel corso dei prossimi anni. Anche questa seconda generazione di Fiat 500e sarà prodotta a Mirafiori che dunque pare avere il futuro assicurato ancora per molti anni. Vedremo dunque in proposito che novità arriveranno da Stellantis.