Opel Frontera Electric: ora con 100 chilometri di autonomia in più

In primavera, la Opel Frontera ha festeggiato il suo debutto in Germania e Opel sta già rendendo questo SUV, particolarmente conveniente e adatto alle famiglie, ancora più attraente. I clienti possono ora ordinare la Frontera Electric con un’autonomia maggiore. La Frontera Electric “Extended Range” è ora dotata di una nuova batteria da 54 kWh e fino a 408 chilometri di autonomia a zero emissioni locali (WLTP 1 ), circa 100 chilometri in più. La nuova Opel Frontera Electric con batteria più capiente è disponibile nell’allestimento Edition a partire da soli 31.190 euro (tutti i prezzi sono IVA inclusa in Germania). E con “Electric All In” , il passaggio alla mobilità elettrica è ancora più semplice e attraente, a partire dall’acquisto della nuova Frontera Electric “Extended Range”.

Autonomia aggiuntiva senza emissioni locali: Opel Frontera Electric ‘Extended Range’ può percorrere fino a 408 chilometri

“Se cercate un SUV pratico, completamente elettrico, spazioso e adatto all’uso quotidiano, la nostra Opel Frontera Electric è la scelta giusta. In occasione del lancio, avevamo già annunciato una versione elettrica con maggiore autonomia. Ora la stiamo realizzando! Con un’autonomia fino a 408 chilometri secondo il ciclo WLTP, le famiglie possono affrontare anche viaggi più lunghi in tutta tranquillità, a prezzi accessibili, come è tipico della nostra Frontera”, ha dichiarato Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania.

Un design caratteristico e robusto, nonché un’elevata praticità con ampio spazio e numerose soluzioni intelligenti: tutto questo i clienti possono aspettarsi da ogni versione di Frontera. Alle due varianti ibride offerte dal lancio sul mercato e alla Frontera Electric con batteria da 44 kWh, si aggiunge ora la nuova versione completamente elettrica. La capacità della batteria aumenta di 10 kWh, mentre il consumo energetico diminuisce. Ciò consente alla nuova Frontera Electric “Extended Range” di percorrere fino a 408 chilometri a zero emissioni locali tra una ricarica e l’altra (WLTP 1 ).

Ciò significa che i clienti di veicoli elettrici a batteria ora hanno una scelta: se guidano principalmente in aree urbane, l’auto elettrica con una batteria più piccola e un’autonomia fino a 305 chilometri (WLTP ), disponibile a partire da 28.990 euro, è sufficiente. Chi desidera percorrere distanze più lunghe con la Frontera Electric può optare per la nuova variante “Extended Range” con una batteria più grande. E quando la batteria deve essere ricaricata, è sufficiente una pausa di mezz’ora presso una stazione di ricarica rapida da 100 kW per ricaricarla dal 20 all’80%. L’offerta complessiva per la Frontera rimane strutturata in modo chiaro e comprensibile: due varianti elettriche a batteria e due ibride, nonché due allestimenti (Edition e GS).

Ciò che accomuna tutte le versioni di Frontera, indipendentemente dal tipo di trazione, è la spaziosità e la flessibilità. Frontera offre una capacità di carico fino a circa 1.600 litri e un divano posteriore divisibile 60:40. Grazie ai fianchi e al lunotto verticali, i passeggeri godono di ampio spazio, soprattutto nella seconda fila. Inoltre, sono presenti caratteristiche intelligenti che rendono i viaggi a bordo di Frontera più piacevoli. Anche nelle rispettive versioni base, queste spaziano dall’innovativo vano porta smartphone di serie per tutti coloro che desiderano utilizzare il proprio dispositivo mobile come fonte di infotainment, alle cinghie di fissaggio flessibili e alle tasche per smartphone negli schienali, fino al caricabatterie wireless opzionale. Inoltre, Opel rende ancora una volta accessibili le innovazioni nei sedili a un’ampia gamma di acquirenti con i sedili Intelli-Seats brevettati, che includono un incavo ergonomico centrale per guidatore e passeggero anteriore.

Lo stesso vale per l’acquisto della nuova Frontera Electric “Extended Range”. Per dare un ulteriore impulso alla mobilità elettrica, Opel la sta rendendo ancora più semplice e accessibile per i clienti. Dopotutto, chiunque acquisti ora una Opel elettrica a batteria riceverà numerosi servizi contemporaneamente con “Electric All In”. Ad esempio, servizi come l’eProWallbox Move per la ricarica rapida a casa, le funzioni di e-routes e otto anni di ricarica mobile e assistenza in caso di guasto 4 , oltre alla garanzia sulla batteria, sono già inclusi.