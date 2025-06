Leapmotor C10 REEV: debutto di successo in Spagna per il SUV

Leapmotor e la sua gamma di modelli stanno conquistando sempre più gli automobilisti spagnoli. Uno dei lanci più attesi del marchio, la Leapmotor C10 REEV, la versione ad autonomia estesa del SUV premium del marchio, inizia la sua corsa commerciale con 88 immatricolazioni a maggio, posizionandosi come punto di riferimento in questo nuovo modo di concepire la mobilità sostenibile.

Leapmotor C10 REEV sembra essere partita con il piede giusto in Spagna

Il Leapmotor C10 REEV funziona sempre in modalità 100% elettrica. La sua principale innovazione è l’integrazione di un motore a benzina da 1,5 litri con un serbatoio da 50 litri che si attiva per generare elettricità e alimentare la batteria quando la carica si sta esaurendo. Questa combinazione di tecnologie consente al veicolo di percorrere fino a 970 km senza ricarica.

Grazie al contributo della versione REEV, il Leapmotor C10 ha venduto 122 unità a maggio e ha accumulato 249 immatricolazioni finora quest’anno. Si tratta di un incremento significativo per un SUV che cattura l’attenzione per il suo design, le sue finiture e i materiali, curati nei minimi dettagli, e, soprattutto, per il suo impressionante arsenale tecnologico che offre i massimi livelli di comfort e sicurezza. Tra le compatte urbane, la Leapmotor T03 ha raggiunto le 145 immatricolazioni a maggio e le 431 dall’inizio dell’anno. Questi numeri la rendono una delle principali concorrenti nel segmento A elettrico.

La Leapmotor T03 deve il suo successo alla sua combinazione unica di design, spaziosità e praticità. È perfetta per l’uso quotidiano, con un’autonomia di 265 km, che può raggiungere i 395 km in città. Quest’auto accattivante presenta una sorprendente architettura degli interni che offre un’ottimizzazione dello spazio che si può trovare solo in modelli di segmenti superiori.

Considerando le immatricolazioni complessive del marchio, possiamo vedere il consolidamento di Leapmotor in Spagna, con 267 immatricolazioni a maggio e 680 unità immatricolate nei primi cinque mesi del 2025. Ha raggiunto una quota di mercato del 2% nelle autovetture elettriche durante il mese di maggio.