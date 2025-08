Fiat Toro 2026: in un video svelato il nuovo pickup con design più moderno e più tecnologia

Il nuovo Fiat Toro 2026, il pick-up compatto rinnovato della casa italiana, non è ancora stato presentato ufficialmente, ma alcune anteprime sono già emerse. Venerdì Fiat ha diffuso le prime immagini del modello aggiornato e, sorprendentemente, alcuni esemplari sono già arrivati in concessionarie selezionate in Brasile. Grazie al canale YouTube “Wagner dco”, è possibile ammirare il veicolo dal vivo prima del debutto ufficiale.

Grazie al canale YouTube “Wagner dco”, è possibile ammirare Fiat Toro 2026 dal vivo prima del debutto ufficiale

Fiat Toro 2026 introduce un look più moderno e deciso, pur mantenendo l’impostazione stilistica che lo contraddistingue. Il frontale si arricchisce di una nuova griglia con listelli verticali, che richiama le linee Maserati, accompagnata da luci diurne a LED con firma luminosa punteggiata e fendinebbia ridisegnati. A completare il restyling anteriore, una piastra paramotore più pronunciata conferisce un aspetto più robusto e avventuroso, sottolineando la vocazione versatile di questo pick-up pensato per coniugare eleganza urbana e capacità off-road.

Al posteriore, i fanali mantengono la loro forma originale, ma sono dotati di LED puntinati che richiamano le luci diurne anteriori. Il paraurti ha un nuovo design con accenti più massicci e la Toro mantiene l’esclusivo portellone posteriore diviso “barn-door” per un facile accesso al vano di carico.

All’interno, Fiat ha apportato sottili aggiornamenti per mantenere l’abitacolo fresco e moderno. I nuovi tessuti dei sedili variano a seconda dell’allestimento e la console centrale ora include un freno di stazionamento elettronico, una caratteristica presa in prestito dalla Rampage. Diversi design di cerchi e coprimozzi completano questo leggero ma efficace restyling. La Fiat Toro 2026 sarà disponibile con due motorizzazioni pensate per garantire prestazioni solide e affidabilità.

La prima è un 1.3 litri Turbo 270 Flex, capace di erogare 176 cavalli (131 kW) a 5.750 giri/min quando alimentato a etanolo e a 5.250 giri/min con benzina, con una coppia massima di 27,5 kgfm (199 lb-ft) disponibile già a 2.000 giri/min. Questa unità è abbinata a un cambio automatico a 6 rapporti. Per chi preferisce il diesel, c’è il 2.2 litri Turbodiesel da 200 cavalli (149 kW) a 3.500 giri/min, che offre una coppia poderosa di 45,9 kgfm (332 lb-ft) a soli 1.500 giri/min. In questo caso la trasmissione è affidata a un cambio automatico a 9 velocità, con trazione integrale 4×4 Auto e modalità a bassa velocità per affrontare terreni più impegnativi.

Fiat ha già confermato che la Fiat Toro 2026 aggiungerà un sistema ibrido a 48 volt abbinato al motore turbo da 1,3 litri e sostituirà il cambio automatico a 6 rapporti con un cambio a doppia frizione (DCT) a 7 rapporti. Questa mossa dovrebbe aumentare l’efficienza mantenendo inalterate le capacità. Con uno stile moderno, intelligenti modifiche agli interni e motori versatili, la Fiat Toro 2026 continua a essere leader nel suo segmento, aprendo la strada a un futuro più elettrificato.