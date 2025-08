Nuova Fiat Multipla: ecco cosa è emerso ad agosto 2025 sul possibile debutto, design, prezzi e motori della futura rivale di Dacia

Di una nuova Fiat Multipla si è parlato spesso nel corso degli anni quando si sono ipotizzate quelle che potrebbero essere le novità future per la principale casa automobilistica italiana. Inizialmente si pensava che questo poteva essere il nome scelto per la futura Giga Panda in arrivo tra fine anno e inizio 2026. Questo anche a causa di alcune dichirazioni del CEO di Fiat Olivier Francois che negli scorsi anni aveva chiamato così quello che sarà il secondo modello della famiglia Grande Panda salvo poi smentire questo nome affermando che non si chiamerà così. Infatti Fiat vuole utilizzare questo nome per un modello che possa avere tanti elementi in comune con la mitica vettura degli anni ’90 e quindi lo userà solo se in futuro lancerà una monovolume.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora a proposito della nuova Fiat Multipla che forse tornerà nelle vesti di rivale di Dacia

Al momento dunque l’arrivo nella gamma di Fiat di una nuova Fiat Multipla non è assolutamente scontato. Sono altri infatti i modelli in rampa di lancio: Giga Panda, Panda Fastback e nuova Fiat Strada. Inoltre dovrebbe arrivare anche un camper. Tuttavia Olivier Francois ha lasciato aperta una porta al possibile arrivo di una nuova generazione di Multipla nel caso in cui le monovolume dovessero tornare di moda e Fiat sarà in grado di realizzare un modello che sia in grado di essere un degno erede della mitica Multipla del passato.

Per quanto riguarda il design, ovviamente si tratterebbe di una versione moderna del mitico modello con però tutti gli elementi di design che caratterizzeranno le future auto di Fiat ed in particolare quelle della cosiddetta famiglia Panda. Non mancheranno però riferimenti alla Multipla originale.

Se una nuova Fiat Multipla si farà è probabile che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e che probabilmente verrà costruita a Kenitra in Marocco, Orano in Algeria o Kragujevac in Serbia. Inoltre l’auto potrebbe avere dimensioni maggiori rispetto al modello originale potendo raggiungere i 4,4 metri di lunghezza. All’interno l’auto avrebbe sei posti a sedere come l’originale. Per quanto riguarda i motori, ovviamente in caso di ritorno sul mercato ci sarebbero sia versioni termiche che elettriche al 100 per cento.

Il suo arrivo se ci sarà non sarà tanto presto. Si parla di almeno il 2029 o il 2030 ma prima comunque il suo ritorno dovrà essere ufficialmente confermato cosa che per il momento non è ancora avvenuta. Se questa vettura dovesse tornare avrebbe dei prezzi molto competitivi sulla scia della versione originale permettendo ancora una volta a Fiat di poter rivaleggiare con avversari dei calibro di Dacia.