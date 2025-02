Stellantis Automotive Hub a Porto Real celebra 24 anni

Inaugurato il 1° febbraio 2001, lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real celebra 24 anni di attività, riaffermando la sua eredità a Rio de Janeiro come punto di riferimento in termini di qualità e innovazione nel settore automobilistico.

Con oltre due decenni di storia, lo stabilimento situato nel sud di Rio de Janeiro si distingue per il suo ruolo pionieristico nel settore automobilistico dello Stato, essendo la prima fabbrica di automobili di Rio de Janeiro.

In questo periodo sono stati prodotti più di 2,4 milioni di motori e circa 1,9 milioni di veicoli, suddivisi tra 16 modelli diversi dei marchi Citroën e Peugeot, a partire dalle iconiche Peugeot 206 e Citroën Xsara Picasso. Attualmente a Porto Real vengono prodotti i modelli che compongono la famiglia C-Cubed: Citroën C3, Aircross e Basalt.

A Porto Real sono stati prodotti più di 1,9 milioni di veicoli

Lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real ha potenziato l’uso dei porti e degli aeroporti dello Stato per le operazioni di esportazione, importazione e sdoganamento di macchinari e attrezzature. Dall’inizio della sua attività, il Polo ha già esportato più di 370 mila veicoli, principalmente nei paesi dell’America Latina. Questa performance gli ha garantito il Premio Rio Galeão per l’Efficienza Logistica in diversi anni, oltre a numerosi altri riconoscimenti nel corso del suo percorso, tra cui 15 premi di Firjan come maggiore esportatore dallo Stato di Rio de Janeiro al Mercosur.

“Abbiamo costruito una storia straordinaria durante i 24 anni dello Stellantis Automotive Hub di Porto Real, che è orgogliosamente un punto di riferimento in termini di qualità e innovazione nell’industria nazionale. “Con gli investimenti recentemente annunciati, continueremo ad accelerare per fornire nuovi prodotti iconici realizzati a Rio de Janeiro”, celebra Francis Jorge, Plant Manager dello Stellantis Automotive Hub di Porto Real.

Per dare ulteriore impulso alla crescita del Porto Real Automotive Hub, Stellantis ha annunciato lo scorso anno un investimento record di 3 miliardi di R$ nella fabbrica nello stato di Rio de Janeiro dal 2025 al 2030. Questa cifra fa parte del più grande ciclo di investimenti nella storia dell’industria automobilistica in Sud America annunciato dall’azienda, con un investimento di 32 miliardi di R$ per il lancio di 40 nuovi prodotti e 8 propulsori.

Grazie a questo investimento, Porto Real rafforzerà le sue capacità multimarca e amplierà la sua capacità produttiva. All’inizio di quest’anno, Stellantis ha annunciato l’apertura di 300 nuove posizioni presso lo stabilimento, rafforzando la forza lavoro nella regione.

“Ogni giorno rafforziamo il nostro impegno nei confronti del Porto Real Automotive Hub, sia con nuovi investimenti, assunzioni o nuove partnership nella regione. “Vediamo un futuro promettente per il nostro stabilimento di Rio de Janeiro con la nostra piattaforma CMP, che attraverso diverse varianti, offre una grande flessibilità e può essere utilizzata nei modelli di vari marchi Stellantis, ed è inoltre compatibile con motori termici, ibridi ed elettrici”, celebra Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America.

Il Porto Real Automotive Hub continua a ricevere investimenti costanti e dal 2011 sono stati investiti più di 10 miliardi di R$ nello sviluppo di nuovi prodotti, nella ricerca e sviluppo e nella modernizzazione delle strutture, dei sistemi e delle attrezzature dell’unità industriale. Attualmente il complesso industriale attrae oltre 200 fornitori, con particolare attenzione alle aziende di ricambi auto e ai fornitori di servizi essenziali per il processo produttivo. La fabbrica è inoltre responsabile di 1.800 posti di lavoro diretti nello stabilimento.

Oltre a guidare la trasformazione industriale e rafforzare l’economia della regione, il Porto Real Automotive Hub si basa sui pilastri della valorizzazione delle persone, del benessere e dell’istruzione. Fin dal suo arrivo nel comune, Stellantis si è impegnata a sostenere lo sviluppo educativo dei giovani e a offrire opportunità per il loro primo impiego. Tra i principali programmi socio-educativi dell’azienda spiccano Formare e Dupla Escola, iniziative che rafforzano questo impegno attraverso la qualificazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Creato e realizzato in collaborazione con la Fondazione IOCHPE, il Programma Formare è rivolto ai giovani dai 17 ai 18 anni in situazioni di vulnerabilità economica e sociale. Il suo obiettivo principale è quello di offrire una formazione professionale agli studenti delle scuole superiori regolarmente iscritti alle scuole pubbliche e residenti nella regione in cui ha sede il Polo Industriale.

Il progetto è iniziato presso l’unità nel 2008 e ha già qualificato più di 200 studenti. Di questi, il 43% è entrato nel mercato del lavoro formale e il 31% ha ottenuto opportunità direttamente presso lo stabilimento Stellantis di Porto Real, rafforzando l’impatto positivo del programma sull’inclusione professionale e sullo sviluppo della comunità locale.

Il programma Stellantis Dupla Escola è un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Dipartimento dell’Istruzione dello Stato (SEEDUC), RioSolidário e SENAI. Il programma offre una formazione tecnica in Elettrotecnica per studenti delle scuole superiori della rete statale, presso il CIEP 493 (Centro Integrato per l’Istruzione Pubblica).

Per rendere il progetto fattibile, Stellantis ha apportato miglioramenti all’infrastruttura del CIEP 493, trasformandolo in una scuola tecnica. L’iniziativa fornisce una formazione professionale di qualità agli studenti selezionati in base al loro rendimento scolastico. Negli ultimi anni, il programma ha aiutato più di 300 studenti, preparandoli a nuove opportunità nel mercato del lavoro.