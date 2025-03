Fiat Argo 2026 offre maggiore raffinatezza, comfort e sicurezza 

Con un nome forte che rimanda alla mitologia greca, la Fiat Argo ha riscosso un successo sul mercato fin dal suo lancio. Il modello, sviluppato per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti, si è affermato come una delle auto più vendute in Brasile, con oltre 550 mila unità vendute dal 2017. Ora, nel modello 2026, la berlina a due volumi preferita dai brasiliani è diventata ancora più sofisticata, ampliando le sue caratteristiche di comfort e sicurezza.

Fiat Argo 2026 è ora dotata di fari Full-LED e specchietti retrovisori wireless

Tra le nuove caratteristiche, sono stati introdotti i nuovi fari Full-LED per garantire maggiore raffinatezza e una guida notturna ancora più sicura, insieme ai nuovi fendinebbia che ora sono a LED. Entrambi sono disponibili nelle versioni Trekking e Drive 1.3 AT. In altre versioni, il modello è ora dotato di una linea di design a LED sui fari. Un altro dettaglio esterno introdotto nelle versioni Drive sono gli specchietti retrovisori esterni, ora con finitura nera lucida.

Passando agli interni di Fiat Argo 2026, tutte le versioni hanno guadagnato in raffinatezza e comfort, con l’introduzione di nuovi interni oscurati, già offerti nella versione Trekking. Inoltre, migliorando le dotazioni di comfort di Argo, le versioni dotate di centro multimediale dispongono ora del mirroring wireless del telefono cellulare, che consente di connettersi ad Android Auto e Apple Carplay, senza bisogno di cavi, rendendo l’esperienza di guida ancora più continua e differenziata nel modello.

“Fin dal suo lancio, Argo è stata un punto di riferimento nel suo segmento e una delle auto più vendute in Brasile. Stiamo migliorando costantemente i nostri prodotti e ora il modello ha un design moderno e accattivante, consolidandosi come un’opzione eccellente nel suo segmento, per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di consumatori, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni, comfort, tecnologia e costi-benefici”, sottolinea Frederico Battaglia, Vice President dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Sviluppata presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim (MG), la Argo è venduta anche in altri 10 paesi latinoamericani, tra cui Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Uruguay. Per quanto riguarda i prezzi della nuova gamma, Fiat Argo parte da 90.990,00 reais nella versione base Argo 1.0. Argo Drive 1.0 parte da 92.990,00 reais, l’Argo Drive 1.3 AT a 102.990,00 reais.Infine c’è l’Argo Trekking 1.3 AT, che parte da 106.990,00 reais.