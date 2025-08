Stellantis accelera in Brasile e registra una crescita della produzione

Con una forte attenzione all’eccellenza industriale e alle soluzioni di mobilità innovative, Stellantis continua ad espandere la sua presenza nel mercato automobilistico sudamericano nella prima metà del 2025. Oltre a mantenere la leadership nei volumi di vendita, l’azienda guidata dal CEO Antonio Filosa ha registrato risultati significativi nella produzione e nelle esportazioni di veicoli in Brasile, rafforzando il suo impegno nel fornire ai consumatori prodotti che combinano qualità, innovazione e sicurezza.

Le esportazioni di Stellantis in Brasile hanno raggiunto quota 87.732 veicoli dall’inizio dell’anno, con un incremento del 93%

“I progressi nella produzione e nelle esportazioni riaffermano la competitività dei nostri prodotti e l’eccellenza delle nostre attività industriali in Brasile. Più che esportare veicoli, Stellantis esporta tecnologia, innovazione e intelligenza automobilistica sviluppate in Sud America per servire l’intera regione. I nostri modelli sono il risultato di un continuo processo di ricerca e sviluppo locale, che garantisce veicoli sempre più moderni ed efficienti, allineati alle esigenze specifiche dei consumatori latinoamericani. Pertanto, continuiamo ad espandere costantemente la nostra presenza sui mercati internazionali”, sottolinea Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis Sud America e responsabile globale di Stellantis Pro One (veicoli commerciali).

Tra gennaio e giugno, Stellantis ha prodotto 403.711 veicoli in Brasile, con un aumento del 18% rispetto alle 342.213 unità dello stesso periodo del 2024. L’hub automobilistico Stellantis di Betim, Minas Gerais, è stato il punto di forza, con 248.935 veicoli prodotti nel semestre, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando lo stabilimento aveva immatricolato 214.084 unità.

Presso il Goiana Automotive Hub di Pernambuco, la produzione ha totalizzato 119.131 unità, il 12% in più rispetto al 2024 (105.873 veicoli). Lo stabilimento di Porto Real, a Rio de Janeiro, ha prodotto 35.645 veicoli tra gennaio e giugno, registrando una crescita significativa del 60% rispetto alle 22.256 unità prodotte nella prima metà dell’anno precedente.

Anche le esportazioni di Stellantis verso il Brasile hanno registrato una crescita significativa nella prima metà del 2025. Tra gennaio e giugno, l’azienda ha spedito 87.732 veicoli, con un aumento del 93% rispetto alle 45.414 unità esportate nello stesso periodo del 2024.

Il Polo Automobilistico di Porto Real ha registrato la crescita percentuale più elevata tra le unità dell’azienda: sono stati esportati 15.719 veicoli, con un aumento del 122% rispetto all’anno precedente. Questo risultato rafforza l’importanza della gamma di prodotti Citroën nello stabilimento di Rio de Janeiro.

Il Polo Automobilistico di Betim ha registrato il miglior volume assoluto, con 43.357 unità spedite, con un aumento del 107% su base annua. A Pernambuco, anche il Polo Automobilistico di Goiana ha registrato buoni risultati, con 28.656 veicoli esportati nel primo semestre, con un aumento del 65% rispetto allo stesso periodo del 2024.

“La crescita delle esportazioni di Stellantis in Brasile è il risultato di diversi fattori positivi, tra cui l’aumento della domanda in Argentina, uno dei nostri principali mercati di esportazione. Inoltre, il successo del nostro portafoglio marchi, con prodotti ampiamente riconosciuti e apprezzati dai clienti in tutta l’America Latina, come Fiat Strada, Jeep Compass e Citroën Aircross, è stato fondamentale per questa performance”, sottolinea Matias Merino, Vicepresidente della Supply Chain per il Sud America.

Fiat Strada è stato uno dei punti di forza delle performance di esportazione di Stellantis in Brasile. Leader assoluto delle vendite sul mercato interno, il pick-up prodotto presso il Complesso Automobilistico di Betim ha guadagnato importanza anche sul mercato internazionale, diventando il veicolo più esportato dell’azienda nella prima metà del 2025. Durante questo periodo, 20.180 unità sono state spedite in altri Paesi, con un significativo aumento del 118% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Presso il Goiana Automotive Hub, la Jeep Compass si è distinta come il modello più esportato, con 8.827 unità consegnate nel primo semestre dell’anno. Presso il Porto Real Hub, il pezzo forte è stato il Citroën Aircross, membro della famiglia C-Cubed, che ha registrato 5.647 unità consegnate nel periodo.