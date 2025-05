Pininfarina Week al MAUTO: a Torino si celebra il mito del design

Pininfarina è un mito del design automobilistico. La storica carrozzeria torinese ha firmato molte fra le auto più belle di sempre, Ferrari su tutte. Per il suo 95° compleanno, al MAUTO di Torino sta andando in scena un tributo in onore del lungo cammino, con una settimana di eventi, un’esposizione esclusiva e un grande omaggio multimediale.

Fino al 23 maggio, nel capoluogo piemontese, gli appassionati di mezzi a quattro ruote e i cultori del bello potranno tuffarsi in una temporary exhibition, dominata da 6 modelli dello storico atelier piemontese, simbolo di eleganza, innovazione e fascino senza tempo.

Con questo appuntamento, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO) impreziosisce ulteriormente la sua offerta, con un nuovo omaggio all’eccellenza creativa. I visitatori potranno vivere un viaggio straordinario, nella Piazza del Museo, con un percorso espositivo dove si racconta la continua tensione fra tradizione e innovazione, cuore pulsante della filosofia Pininfarina.

Protagoniste della temporary exhibition saranno sei auto di grande interesse, scelte per illustrare l’evoluzione stilistica e progettuale del marchio. Eccole elencate:

Honda HP-X (1984), manifesto aerodinamico nato dalla collaborazione con Honda.

(1984), manifesto aerodinamico nato dalla collaborazione con Honda. Sintesi (2008), concept visionario della mobilità del futuro.

(2008), concept visionario della mobilità del futuro. 2uettottanta (2010), l’interpretazione moderna della classica spider italiana.

(2010), l’interpretazione moderna della classica spider italiana. Sergio (2013), barchetta scolpita su meccanica Ferrari in omaggio a Sergio Pininfarina.

(2013), barchetta scolpita su meccanica Ferrari in omaggio a Sergio Pininfarina. Morgan Midsummer (2024), roadster fuoriserie al debutto italiano assoluto.

(2024), roadster fuoriserie al debutto italiano assoluto. Automobili Pininfarina Battista (2025), hypercar elettrica in edizione esclusiva per l’anniversario.

Foto Museo Nazionale dell’Automobile di Torino

Di notevole interesse, in questo specifico focus, il convegno di giovedì 22 maggio, intitolato “Dal Mito al Futuro – 95 Anni di Pininfarina“. Così il MAUTO vuole celebrare, anche sul piano della narrazione storica e oltre la dimensione visiva e materica, il carrozzerie torinese. Attesi diversi ospiti del mondo dell’industria, della cultura e della creatività. Fra questi, Stefano Buono di newcleo, Gurcan Karakas di TOGG, Jesse Chao di Hon Hai Technology Group (Foxconn) e Jay Ward di Pixar Animations (Disney). L’incontro sarà moderato da Maria Latella.

Una opportunità imperdibile offerta agli appassionati, che potranno nutrirsi di riflessioni sul futuro del design, inteso come cultura del progetto trasversale e visione sostenibile. Spazio anche per le opere cartacee. Durante la serata, infatti, verrà presentato in anteprima il volume celebrativo “Pininfarina 95 – Timeless Beauty” (Giorgio Nada Editore), scritto da Luca Dal Monte. Questo libro, ad alto indice emotivo, si presenta come un racconto corale, fatto di parole e immagini, per raccontare la storia di Pininfarina, dal passato agli scenari futuri.

Al MAUTO, nell’ambito dello stesso rendez-vous, sarà proiettato anche il teaser del documentario “Pininfarina. Storia di una Leggenda”, prodotto e diretto da Flavia Triggiani e Marina Loi. Questo prodotto di taglio cinematografico, firmato da Flair Media, andrà in onda sulle reti televisive RAI, in date non ancora comunicate. Si tratta di un film che ripercorre la saga familiare e creativa di Pininfarina, giovandosi dell’apporto di illustri testimoni, che arricchiranno la narrazione d’autore, imperniata su documenti storici e materiali d’archivio.

La temporary exhibition offerta dal MAUTO, insieme agli aventi collaterali, non vuole essere solo un omaggio alla storia di un marchio leggendario, ma anche una dichiarazione di intenti per il futuro. Il concetto viene espresso in modo conciso ed efficace dal vice presidente e amministratore delegato di Pininfarina, Silvio Angori, che usa queste parole: “Oggi il nostro è molto più di un nome nell’automotive. È un laboratorio creativo che interpreta il domani”. Mi sembra una fotografia perfetta della realtà.