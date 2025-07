Nuovo C5 Aircross: Citroën apre gli ordini del nuovo SUV

Da oggi il nuovo SUV Citroën C5 Aircross è ordinabile in tutte le concessionarie italiane. È il modello più grande, confortevole e tecnologico della gamma, simbolo del percorso di elettrificazione del marchio. La gamma, completamente rinnovata, copre ogni esigenza di mobilità: dal quadriciclo Ami alle citycar C3, fino ai modelli C4 e C4 X e ai veicoli commerciali. In questa prima fase sono disponibili la versione Hybrid 145 e la ë-C5 Aircross Comfort Range 100% elettrica con 520 km di autonomia. Presto arriveranno la Plug-In Hybrid 195 Automatic e la ë-C5 Aircross Long Range. Prezzo promozionale da 29.900 euro.

Da oggi è possibile ordinare presso tutte le concessionarie Citroën in Italia il nuovo SUV C5 Aircross

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross domina il segmento C-SUV, terzo in Italia per vendite e pilastro strategico per il marchio. Pensato per chi cerca comfort e benessere, offre sospensioni Advanced Comfort, sedili innovativi e un abitacolo sorprendentemente silenzioso. Il design si rinnova con un frontale moderno, nuovi fari LED e dettagli eleganti, mentre l’interno garantisce grande modularità e un ampio bagagliaio. Per la prima volta disponibile anche in versione 100% elettrica, con la Comfort Range da 210 CV e 520 km di autonomia, e la Long Range da 230 CV con 680 km. Disponibili anche le versioni Hybrid 145 Automatic e presto Plug-In Hybrid 195 Automatic.

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross offre quattro motorizzazioni e tre allestimenti: Hybrid 145 CV (YOU, PLUS, MAX), Plug-In Hybrid 195 CV (presto disponibile) e due versioni elettriche, Comfort Range da 210 CV con 520 km di autonomia e Long Range da 230 CV con 680 km, in arrivo. L’allestimento base YOU include fari full LED, cruscotto digitale da 10” e schermo centrale da 13” con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore bizona e sospensioni Advanced Comfort. La sicurezza è garantita da sei airbag, frenata automatica, cruise control adattivo e altri sistemi di assistenza. La versione elettrica supporta la ricarica rapida fino a 160 kW.

L’allestimento PLUS eleva l’esperienza di guida con dettagli raffinati: vetri posteriori oscurati e paraurti nero lucido donano eleganza, mentre l’abitacolo si arricchisce di illuminazione ambientale a otto colori, navigazione 3D, quattro porte USB e ricarica wireless per smartphone. Il comfort posteriore migliora grazie allo schienale reclinabile 40/20/40 con bracciolo, bocchette d’aria dedicate e specchietto elettrocromatico. Tra le pratiche funzionalità troviamo Keyless Entry & Start, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera a 180°, specchietti laterali riscaldati, ripiegabili elettricamente e luce di benvenuto. La versione plug-in include un caricatore da 3,7 kW per la ricarica domestica.



Il livello MAX rappresenta il top, con fari LED Matrix, volante riscaldato, Head-Up Display e sistema Clean Cabin per un’aria interna più pulita. Offre portellone motorizzato, VisioPark 360°, Drive Assist 2.0 e specchietti con funzioni avanzate per sicurezza e comodità superiori.

Il nuovo C5 Aircross è più grande rispetto al modello precedente, con un incremento di 16 cm in lunghezza e 6 cm nel passo, che migliorano lo spazio interno e la stabilità. La lunghezza totale è di 4.652 mm, il passo misura 2.784 mm, mentre la larghezza arriva a 2.108 mm con specchietti aperti e 1.936 mm chiusi. L’altezza è di 1.688 mm e il bagagliaio raggiunge fino a 1.668 litri mantenendo 5 posti a sedere. Il peso varia da 1.554 kg (Hybrid) a 2.171 kg (elettrico Long Range).

I tempi di ricarica per il Plug-In Hybrid vanno da oltre 8 ore con caricatore base fino a meno di 3 ore con Wallbox da 7,4 kW. Le versioni elettriche richiedono fino a 23 ore con presa standard, ma solo circa 7 ore con Wallbox da 11 kW e 30 minuti in ricarica rapida DC.

Il motore Hybrid da 145 CV accelera da 0 a 100 km/h in 11,2 s, mentre il Plug-In Hybrid da 195 CV impiega 8,3 s. Le versioni elettriche offrono 210-230 CV, 520-680 km di autonomia e raggiungono 170 km/h.