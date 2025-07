Maserati Corse presenta “Sparco X Maserati fan collection”

Prosegue la collaborazione tra Maserati e Sparco, nell’ambito di Maserati Corse. I due marchi, eccellenze italiane nel mondo delle prestazioni e dell’innovazione, lanciano la nuova linea di abbigliamento e accessori ” Sparco X Maserati fan collection “, per trasmettere lo spirito competitivo del Tridente anche fuori dalla pista e nella vita di tutti i giorni dei suoi appassionati.

Maserati Corse e Sparco lanciano una nuova linea di abbigliamento e accessori per celebrare la tappa di Misano della GT2 European 2025

La collezione è pensata per gli appassionati e ispirata ai campioni; per il suo lancio non poteva esserci cornice migliore della tappa del GT World Challenge 2025 sul circuito di Misano , teatro perfetto per la “gara di casa” della Casa del Tridente, inserita nel calendario della GT2 European Series , tra le Maserati GT2 vincitrici e le MCXtrema che hanno catturato l’attenzione di tutti gli appassionati del paddock. La nuova capsule collection è parte integrante della partnership avviata lo scorso anno, che ha già portato alla realizzazione dei Racing Kit “Maserati Corse Replica” e “MCXtrema”, completi di tute, caschi, scarpe, guanti e accessori tecnici.

Per questo, dopo aver equipaggiato piloti e team, i due marchi hanno deciso di coinvolgere anche il grande pubblico creando la “Sparco X Maserati fan collection”, per trasferire lo spirito della pista nella vita di tutti i giorni. Nello specifico, la nuova linea propone capi distintivi e funzionali, che si adattano perfettamente a ogni stagione : dalle t-shirt blu e bianche alle felpe blu e gialle, dalla giacca tecnica in softshell allo zaino ultraresistente con spallacci regolabili e tasche esterne e interne, fino agli immancabili cappellini da baseball.

Alla base della partnership, la condivisione dei principi che contraddistinguono l’eccellenza di entrambi i marchi, tra cui l’artigianalità, la ricerca costante, la qualità dei materiali e il prestigio del Made in Italy.

Tutti i prodotti della nuova collezione sfoggiano i colori e i loghi di Maserati Corse e sono caratterizzati da un elevato livello di design e qualità, riflettendo esclusivamente l’identità e il design della Casa del Tridente e quell’inconfondibile eleganza tecnica che contraddistingue sia Maserati, sinonimo di lusso italiano ad alte prestazioni nel mondo, sia Sparco, leader mondiale nel campo dell’abbigliamento tecnico e delle attrezzature motorsport.

Dagli spalti alla griglia di partenza. Ogni capo e accessorio della “Sparco X Maserati fan collection” si configura così come un ponte tra spettatori e team, tra performance e identità, come segno tangibile di appartenenza per tutti coloro che condividono la stessa passione per le corse e desiderano indossare con orgoglio un autentico emblema di un marchio leggendario che da quasi un secolo fa riecheggiare il rombo delle sue auto sui circuiti di tutto il mondo.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con parole cariche di orgoglio: “Gli amanti del nostro marchio sanno bene che Maserati ha le sue radici nel mondo delle competizioni. Le nostre vetture sono da sempre sinonimo di performance, tecnologia e carattere. Con Sparco, partner d’eccellenza nel motorsport, condividiamo valori fondamentali come la ricerca costante dell’innovazione, la qualità senza compromessi e lo stile inconfondibile del design italiano. Con questa collezione, ispirata ai kit racing professionali, abbiamo voluto portare lo spirito delle piste anche nella vita quotidiana, offrendo capi e accessori che riflettono l’anima sportiva del Tridente, presente nelle corse da quasi un secolo.”

Niccolò Bellazzini, Brand Manager di Sparco, ha aggiunto: “Questa sinergia con Maserati nasce da una visione comune, che fonde la passione per la tradizione automobilistica italiana con un’estetica sofisticata. La nuova linea dedicata agli appassionati rappresenta un connubio perfetto tra design, performance ed eleganza. Abbiamo voluto creare qualcosa che permettesse ai fan di vivere l’esperienza Maserati anche lontano dai circuiti, trasformando ogni giorno in un tributo all’heritage sportivo del marchio.”