Maserati: ecco la super Shooting Brake dalle linee eleganti per sfidare Audi e BMW

Maserati SB Vision è l’inedito progetto firmato dal designer digitale Mirko Del Prete, che reinterpreta in chiave moderna il concetto di Shooting Brake sportiva. Il risultato è una vettura dalle linee fluide e sofisticate, in perfetto stile italiano, capace di unire eleganza e prestazioni. Sotto il cofano pulsa il potente V6 biturbo Nettuno, un motore che garantisce il tipico sound inconfondibile dei modelli della casa automobilistica del Tridente.

Con la Maserati SB Vision MDP Automotive reinterpreta in chiave moderna il concetto di Shooting Brake sportiva

Gli interni della nuova Maserati SB Vision coniugano lusso e tecnologia, offrendo un’esperienza di guida raffinata e connessa. L’obiettivo di questo concept è ambizioso: sfidare e superare icone come l’Audi RS6 Avant e la BMW M5 Touring, offrendo un’alternativa esclusiva e dallo stile inimitabile per chi cerca una sportiva familiare senza compromessi. La SB Vision immagina così un futuro in cui design, potenza e praticità convivono sotto il marchio del Tridente.

Al momento purtroppo non è previsto nulla di simile nella gamma di Maserati anche se sono davvero in tanti a sperare che un domani una vettura di questo tipo possa davvero fare capolino tra le fila della casa automobilistica del Tridente. Vedremo il nuovo piano di rilancio che sarà annunciato prossimamente dal CEO Santo Ficili che cosa prevederà per il futuro del brand che continua ad avere il suo cuore a Modena.

Di certo una vettura come Maserati SB Vision non passerebbe inosservata e sarebbe di certo la ciliegina sulla torta di una futura gamma con la quale il brand spera di tornare ad essere protagonista assoluto nel segmento delle auto di lusso dopo un periodo di crisi culminato nel 2024 e nel 2025 con un forte calo delle vendite.