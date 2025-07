Nuova Alfa Romeo Giulietta: alla fine potrebbe tornare per davvero

Nuova Alfa Romeo Giulietta, che qui vi mostriamo in due famosi render di qualche tempo fa, è uno dei modelli più chiaccherati quando si parla del futuro della casa automobilistica del biscione. In verità tra i modelli confermati il suo ritorno non c’è ancora. Per il momento certi sono le nuove generazioni di Stelvio e Giulia che arriveranno in ritardo forse nel 2028, l’erede di Tonale che a sorpresa potrebbe arrivare prima del previsto forse già a fine del 2026 e infine il famigerato E-CUV la cui produzione potrebbe avvenire a Detroit dal 2029 su piattaforma STLA Large.

Ci sarà alla fine il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella futura gamma del Biscione?

Al momento sembrano essere queste le certezze in casa Alfa Romeo. Tuttavia si dice anche che entro il 2030 possa arrivare un sesto modello da aggiungersi a Junior oltre a quelli citati poc’anzi che potrebbe collocarsi tra Junior e Tonale nella gamma del biscione con una lunghezza intorno ai 4,4 metri. A quanto pare questa auto potrebbe portare un nome “storico” per Alfa Romeo. Si parla infatti di una nuova Alfetta o come secondo possibilità di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Dunque l’ipotesi di un ritorno di Giulietta che fino a qualche tempo fa sembrava pura utopia alla fin fine potrebbe concretizzarsi anche se a dire il vero ora come ora il nome in pole position per questo modello sarebbe quello di nuova Alfetta.

Nuova Alfa Romeo Giulietta Ti

Inoltre bisogna anche dire che sulla base di quanto trapelato fino ad oggi la nuova Alfa Romeo Giulietta o come si chiamerà questo futuro modello del biscione avrà uno stile molto diverso rispetto alla vecchia versione quasi da berlina fastback e dunque poco avrà a che vedere con la vecchia vettura e quindi anche con i render che vi mostriamo in questo articolo. Proprio per questo motivo vi sarebbe incertezza sull’utilizzo di questo nome per un modello tanto diverso. Le idee più chiare su questo futuro veicolo di Alfa Romeo e su quello che sarà il suo nome le avremo quando sarà svelato il nuovo piano di rilancio della casa automobilistica milanese che come vi abbiamo scritto in diverse occasioni punta ad essere il vero e unico brand premium globale di Stellantis anche grazie alle sinergie con il brand Maserati che potrebbe mettere a disposizione motori e tecnologie per permettere al biscione di fare un ulteriore salto di qualità.