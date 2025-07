Nuova Lancia Lybra HPE: suggestiva ipotesi per il futuro

Nuova Lancia Lybra HPE è l’ultimo visionario render del creatore digitale e designer automobilistico Mirko del Prete che spesso si cimenta nell’immaginare futuri e del tutto ipotetici modelli spesso facendo riferimento a vetture iconiche del passato. Questa volta MDP Automotive ha deciso di pescare nella storia di Lancia rivisitando uno dei suoi modelli più iconici: Lancia Lybra.

Ecco una inedita e interessante ipotesi stilistica per una ipotetica nuova Lancia Lybra HPE

La Lancia Lybra, prodotta dal 1999 al 2006, fu pensata come erede della Dedra in un periodo complicato per il gruppo Fiat, segnato da crisi economiche e scelte strategiche difficili. Basata sul pianale dell’Alfa Romeo 156, la Lybra privilegiava il comfort rispetto alla sportività, adottando sospensioni più morbide e una linea elegante e rétro, voluta per posizionare Lancia come marchio premium e non competere con l’Alfa. Inizialmente costruita a Rivalta e poi a Mirafiori, fu proposta in versione berlina e station wagon. Nonostante un discreto successo iniziale in Italia, soprattutto tra le auto aziendali, la mancanza di aggiornamenti stilistici e tecnologici ne rallentò la diffusione.

Tornando alla nuova Lancia Lybra HPE di Mirko del Prete, secondo il suo autore si tratta di un omaggio contemporaneo a una station wagon che ha segnato un’epoca. Questa ipotetica Lybra HPE reinterpreta in chiave moderna l’eleganza sobria della sua iconica antenata degli anni 2000. Completamente elettrica, incarna un design essenziale ma ricco di personalità, con richiami stilistici raffinati che evocano la Lybra originale: dalla coda compatta e filante ai gruppi ottici ispirati alla tradizione Lancia, rielaborati con tecnologia LED.

Le linee sono pulite, il profilo affusolato, e ogni dettaglio è pensato per coniugare estetica e funzionalità. Anche l’abitacolo segue questa filosofia: interni minimalisti ma sofisticati, con materiali di pregio, superfici essenziali e un’interfaccia digitale fluida e discreta. Nessun eccesso, solo comfort e tecnologia al servizio dell’eleganza. La nuova Lancia Lybra HPE è più di una semplice reinterpretazione: è una dichiarazione di stile, un ponte tra passato e futuro per una station wagon che non ha mai smesso di affascinare.