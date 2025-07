DS Automobiles: ultimi due round della stagione 11 di Formula E a Londra

Per il terzo anno consecutivo, il centro espositivo EXCEL nella zona di Newham a Londra ospiterà la finale del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, dal 26 al 27 luglio. Si tratta di un circuito unico, in parte al coperto, che promette ancora una volta tanta azione e sorprese. Dopo 14 gare disputate negli ultimi sette mesi, DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport arrivano nella capitale britannica al terzo posto nella classifica a squadre.

Ma il rivale più vicino è appena dietro, il che significa che DS Penske dovrà assolutamente disputare due gare solide per salire sul podio del campionato dell’undicesima stagione. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il team può contare sulla performance del DS E-Tense FE25 sviluppata dal reparto competizioni di DS Automobiles e dal talento dei suoi due piloti.

Maximilian Günther, autore di due fantastiche vittorie a Jeddah e Shanghai, è attualmente nono nella classifica piloti e punta a concludere la stagione nel migliore dei modi. Il suo compagno di squadra Jean-Éric Vergne, unico due volte campione nella storia della Formula E, è sesto e darà il massimo per conquistare altri podi e tenere alta la bandiera del marchio francese, di cui è anche ambasciatore. Le due gare che compongono l’E-Prix di Londra inizieranno sabato e domenica alle 18:00 CET (17:00 ora locale).

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance ha dichiarato: “Finalmente ci prepariamo a concludere una stagione che è stata particolarmente intensa! La Formula E è una disciplina estremamente impegnativa e siamo molto contenti di arrivare in terra britannica con il terzo posto nel campionato team. Ora dovremo lottare fino all’ultimo secondo per difendere il nostro posto sul podio provvisorio e concludere la stagione al meglio. Ho piena fiducia nel nostro team e nelle prestazioni della nostra DS E-TENSE FE25 per raggiungere questo obiettivo!”