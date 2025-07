Nuova Jeep Cherokee SRT: ecco come potrebbe apparire la versione ad alte prestazioni

Stellantis e FCA US puntano in alto con la nuova Jeep Cherokee 20252, che debutterà nella seconda metà dell’anno con la piattaforma STLA Large, motori ibridi e un quattro cilindri turbo da 2.0 litri della serie Hurricane. Tuttavia, la concorrenza sarà agguerrita: tra i rivali figura la futura Toyota RAV4 GR Sport 2026, attesa con una configurazione PHEV capace di erogare ben 421 cavalli. Nel frattempo segnaliamo che sul web, il canale YouTube AutoYa ha immaginato una nuova Jeep Cherokee SRT, dotata di un design più aggressivo e interni raffinati in diverse combinazioni cromatiche. Secondo il conduttore del canale, per competere davvero con la RAV4 GR Sport, Jeep dovrebbe offrire una variante ad alte prestazioni con motore V6 o un 2.0 turbo da circa 350 CV.

Ecco come potrebbe apparire il design di una nuova Jeep Cherokee SRT

Tuttavia, per rendere davvero credibile una nuova Jeep Cherokee SRT, FCA US potrebbe dover puntare più in alto: un’opzione realistica potrebbe essere il sei cilindri in linea biturbo da 3.0 litri della Dodge Charger Sixpack. Con una potenza di 420 CV, questa motorizzazione si avvicinerebbe direttamente alle prestazioni offerte dalla rivale giapponese, rendendo lo scontro tra SUV sportivi ancora più interessante. Ricordiamo che il gruppo automobilistico vive un momento difficile in Nord America con un forte calo delle vendite. Tra le novità annunciate per risollevare la sorte del gruppo in quell’area del mondo anche la rinascita della divisione SRT con a capo il numero uno di Dodge e Ram il CEO Tim Kuniskis. Ovviamente verranno lanciati numerosi modelli ad alte prestazioni e tra questi si spera di vedere anche una nuova Jeeep Cherokee SRT come quella di questo video che vi mostriamo.